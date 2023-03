Au tour de Gatineau de bannir l’application TikTok

La ville allègue que « cette mesure est préventive et vise à protéger les données institutionnelles. Toutefois, la Ville va conserver sa présence sur la plateforme puisqu’il n’est pas question, pour l’instant, d’interdire l’utilisation de TikTok par les institutions », a expliqué le Service des communications de la ville de Gatineau par courriel, jeudi.

La Ville d'Ottawa en réflexion

De son côté, la Ville d'Ottawa dit analyser la situation. Le bureau du maire a indiqué, dans une réponse écrite, que le personnel de la Ville d’Ottawa examine actuellement la récente décision du gouvernement fédéral d’interdire l’utilisation de TikTok sur les appareils mobiles fournis [...] afin de déterminer si une approche similaire devrait être adoptée.

La Ville assure qu'elle prend au sérieux la protection de l’information et la sécurité des technologies de l’information et s'est engagée à fournir une mise à jour au conseil une fois l’examen terminé.

La liste des villes, institutions et organisations au pays qui ont pris la décision de bannir la très populaire application de partage de vidéo TikTok continue de s’allonger.

Le gouvernement fédéral, l’Alberta, le Nouveau-Brunswick et le Québec , notamment, ont déjà tourné le dos à l’application TikTok.

Les villes de Hamilton et London en Ontario, tout comme les services de police de Niagara et de Waterloo, ont aussi choisi d'interdire l'usage de l'application pour ses employés. Idem pour la ville de Laval.

Une question de sécurité

Antoine Normand, Président d’IN-SEC-M, la grappe canadienne en cybersécurité, tout le monde devraient s’en préoccuper, pas seulement les villes. Ce sont toutes les organisations qui doivent emboîter le pas, indique-t-il.

L’expert fait savoir qu’à partir du moment où une application comme TikTok est installée sur un appareil, il faut présumer qu’elle a accès à tout ce qu’il y a sur cet appareil : la caméra, le microphone, la liste des contacts, les messages texte, tous comme les courriels reçus.

Selon un expert, l'application TikTok est très intrusive. (Photo d'archives) Photo : iStock / NicoElNino

De l’avis d’Antoine Normand, les fonctionnaires sont particulièrement vulnérables, car ils ont accès à des informations sensibles.

Un fonctionnaire dans une ville qui fait du télétravail reçoit des courriels, des documents, des informations privées de citoyens. On pourrait présumer que l’ensemble de ces informations sont accessibles par l’application TikTok et par défaut, par le gouvernement chinois qui est en partie le propriétaire de TikTok. Autrement, pour protéger la vie privée des citoyens et des organisations qui font affaire avec la ville, on devrait s’abstenir d’utiliser des applications qui sont très intrusives comme TikTok.

Par ailleurs, l’expert mentionne qu’on doit faire également attention à d’autres applications comme Facebook, Twitter, Instagram, etc. qui ont accès aux mêmes types d’informations que TikTok, bien que la loi qui régit ces dernières soit différente.

Antoine Normand pense que la position actuelle de TikTok résulte d’une question de géopolitique. Il argue que les gouvernements occidentaux ont de plus en plus d'inquiétudes à l'égard de la Chine.

Il croit également que la place qui a été donnée à ce pays dans les réseaux de communication, dans l’hébergement des données et aussi au sein même des réseaux gouvernementaux est trop importante. Il cite, par exemple, le cas de la GRC qui utilisait des pièces d’origine chinoise dans son réseau de communication.

Avec les informations de Nafi Alibert