L’Alberta veut mettre un frein à la violence des gangs en finançant deux unités spéciales

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Deux nouvelles unités spéciales composées de policiers municipaux et d'agents de la Gendarmerie royale du Canada vont être créées en Alberta. Une enveloppe de 4,4 millions de dollars, pour financer leur fonctionnement, est d’ailleurs prévue dans la proposition de budget que la province a déposé le mois dernier.

Le ministre de la Sécurité publique Mike Ellis veut mettre un terme à la violence dans les villes comme Calgary où il y a eu 126 fusillades en 2022, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente. C’est inacceptable, alors nous allons agir , a dit le ministre provincial lors d’une conférence de presse.

« Les trafiquants de fentanyl, qui détruisent des vies et profitent des personnes vulnérables, ne seront plus tolérés à Calgary. » — Une citation de Mike Ellis, ministre de la Sécurité publique

Ces escouades vont être gérées par les Équipes policières intégrées de l’Alberta (ALERT). L’une sera chargée d'enquêter sur la violence liée aux armes à feu qui a lieu à travers la province et l’autre aura pour tâche d'enquêter sur les membres de gangs et leurs activités criminelles à Calgary.

Le chef intérimaire de la police de Calgary, Cory Dayley, dit que l’an dernier ses agents ont saisi 517 armes à feu. Près de 25 % des fusillades qui ont lieu à Calgary sont liés au crime organisé , complète-t-il.

Les agents de ces unités pourront notamment utiliser les ressources du service de renseignement de l'équipe de Criminal Intelligence Service Alberta et les laboratoires balistiques dans le but de démanteler le crime organisé, partager les informations avec d’autres services de police de la province, et traiter le problème de l’usage illégal des armes à feu , précise le communiqué de presse du gouvernement albertain.

Selon Jason Bobrowicz, un des enquêteurs d’ ALERT , ces unités vont renforcer le travail des policiers de Calgary, mais aussi ceux d'Edmonton.

C’est l’évolution d’une approche policière qui nous permet d’améliorer la surveillance des tendances criminelles, et de coordonner notre travail avec les autres services de police, partenaires fédéraux afin de concentrer nos ressources là où l’impact sera important notamment à Edmonton, Calgary et leurs régions.

Le gouvernement provincial affirme que la criminalité a augmenté de façon continue aussi bien dans le milieu urbain que rural.