La Première Nation de Fort Albany réclame des services de dialyse

« Un de nos vœux les plus chers est d’obtenir un appareil de dialyse pour notre communauté », s’exclame la cheffe de la Première Nation de Fort Albany, Elizabeth Kataquapit.

Elle se désole qu’une dizaine de membres de sa communauté soient contraints de plier bagage et de se rendre à Kingston, à des milliers de kilomètres de Fort Albany, afin d’avoir accès à de la dialyse.

Ils y sont hébergés toute l’année, dans un hôtel, explique Mme Kataquapit. Des membres de leur famille les accompagnent et se relaient pour ne pas laisser leurs êtres chers seuls, ajoute-t-elle. Ce l'attriste.

« C’est triste. Ils ne peuvent pas voir leur famille ou passer les fêtes de Noël avec eux. Et tous les jalons de la vie… non, ils manquent tout ça. » — Une citation de Elizabeth Kataquapit, cheffe de la Première Nation de Fort Albany

C’est pour cela qu’elle a fait appel à Guy Bourgouin, député provincial de Mushkegowuk-Baie James, pour que ce dernier porte la cause à Queen’s Park. Lui aussi souhaite que les membres de sa circonscription puissent demeurer dans leur communauté, auprès de leurs proches.

« C’est pas une vie là de [...] les envoyer à Kingston ou à Timmins ou à Thunder Bay pour aller passer de la dialyse. Ils sont condamnés à vivre dans une chambre de motel pendant un an [...] et plus. » — Une citation de Guy Bourgouin, député provincial de Mushkegowuk-Baie James

Dans ce cas, les patients devraient au moins être logés dans des appartements , s’insurge la cheffe Kataquapit. Ils pourraient ainsi mieux se nourrir, précise-t-elle.

La cheffe Elizabeth Kataquapit a contacté le député néo-démocrate Guy Bourgouin afin qu'il porte le dossier des soins de dialyse à l'attention de la province. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

D'autant plus que le prix d’une chambre peut varier entre 150 $ et 200 $ la nuit, ajoute Mme Kataquapit. Elle ne comprend pas cette façon de fonctionner alors qu’ils [les gouvernements] essaient toujours de sauver de l’argent, soutient-elle.

Une question sans réponse

Que fera le gouvernement pour offrir des soins de dialyse adéquats pour les communautés des Premières Nations accessibles par avion? Voilà la question posée par M. Bourgouin lors de la période des questions en Chambre le 23 février dernier.

Une question qui suivait un préambule de M. Bourgoin sur les conditions de vie inacceptables pour ces gens à qui l’on donne une sentence de loin de leur famille, loin des services qu’ils méritent , alors que Fort Albany aurait de l’espace pour un département dans leur hôpital [Weeneebayko Area Health Authority] , selon lui.

« Écoutez le cri du cœur de ces patients-là, de ces résidents-là dans ces communautés qui sont isolées. » — Une citation de Guy Bourgouin, député provincial de Mushkegowuk-Baie James

Sur place, Robin Martin, adjointe parlementaire à la ministre de la Santé, lui a répondu que le gouvernement investit massivement, 14 milliards de dollars par an, et continuera d’investir en santé afin de s’assurer que les services sont disponibles lorsque les gens en ont besoin, peu importe d'où .

C’est bien beau investir là, mais ça ne se rend pas au Grand Nord , rétorque M. Bourgoin. Comment peut-on être si déconnecté des communautés du Nord , s’indigne-t-il. Il s’agit plutôt d’ un manque de [volonté] du gouvernement d’adresser ce sujet-là, croit-il tout en ajoutant que les gouvernements ont tendance à jouer [...] le jeu de ping-pong.

« Là c’est du provincial, là, c’est du fédéral, là c’est du provincial, mais [c’est] qui qui paie là-dedans? C’est la communauté [...]. » — Une citation de Guy Bourgouin, député provincial de Mushkegowuk-Baie James

Par écrit, le ministère de la Santé exprime sa volonté d'améliorer l'accès aux services de dialyse dans le Nord.

Les Autochtones durement frappés

Au sein de son rapport Le Diabète au Canada : Document d’information, publiée en 2021, Diabète Canada note que les taux de prévalence du diabète normalisé selon l’âge sont de 17,2 % chez les membres des Premières Nations vivant dans les réserves, de 10,3 % chez les membres des Premières Nations vivant hors réserve et de 7,3 % chez les Métis, contre 5,0 % pour l’ensemble de la population.

La dialyse est un traitement qui nettoie le sang et élimine l'excès de liquide du corps lorsque les reins ne peuvent le faire. L'hémodialyse consiste en trois traitements par semaine donnés en milieu hospitalier ou clinique, où le patient est branché à un appareil d’hémodialyse. Il faut prévoir quatre à cinq heures par traitement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En ce qui concerne le portrait plus général du Nord de l’Ontario, le Ontario Health Media Team a transmis des chiffres précis par courriel. En date du 31 décembre 2022, 888 personnes dans le Nord de l’Ontario subissent de la dialyse, une augmentation de 5 % depuis le 31 mars 2018.

Et bien que le recours à la dialyse augmente de façon progressive dans l’ensemble de la province depuis plus d’une décennie, ce sont le Nord de l’Ontario et les communautés autochtones qui sont davantage affectés, peut-on y lire.