L’usine AIM de Saint-Jean fait face à des accusations après la mort d’un travailleur

Darrell Richards a été blessé dans un accident de travail à l’usine le 30 juin 2022. Selon sa belle-fille, il a subi une lacération à la jambe causée par un rouleau presseur.

Darrell Richards est décédé à l'hôpital au lendemain d'un accident de travail. Photo : Fundy Funeral Home

Le charpentier, qui était marié depuis 42 ans et avait cinq arrière-petits-enfants, est mort le 1er juillet à l’hôpital, à l’âge de 60 ans.

Une enquête sur les circonstances de l’accident a été menée par Travail sécuritaire NB, la société de la Couronne du Nouveau-Brunswick chargée de veiller à la mise en œuvre des lois et politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Le groupe AIM possède ces installations où l'on effectue le recyclage des métaux, à Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Travail sécuritaire NB a recommandé que des accusations soient déposées contre l’employeur. À la fin février, la Couronne a effectivement déposé contre AIM quatre accusations, pour des infractions alléguées à Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail  (Nouvelle fenêtre) .

Selon Laragh Dooley, porte-parole de Travail sécuritaire NB, l’entreprise AIM est accusée de ne pas avoir pris toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de Darrell Richards; de ne pas lui avoir fourni les renseignements nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité; d'avoir failli de l'informer des dangers liés à la manutention et à l'élimination d'un rouleau presseur; et de ne pas s’être assuré que son lieu de travail était supervisé de façon compétente par des superviseurs ayant des connaissances suffisantes.

Si l’entreprise est reconnue coupable, elle risque une amende maximale de 250 000 $ et/ou un emprisonnement allant jusqu’à six mois, et ce, pour chaque chef d’accusation.

Un rapport d’enquête sur les circonstances de l’accident de travail ne peut pas être rendu public, puisque le dossier est maintenant devant les tribunaux, a précisé la porte-parole de Travail sécuritaire NB.

Mort de deux travailleurs et plusieurs polémiques

Le décès de Darrell Richards était le résultat du deuxième accident de travail mortel en sept mois chez AIM à Saint-Jean.

Travail sécuritaire NB avait recommandé le dépôt d’accusations contre l’employeur, après avoir enquêté sur un précédent accident mortel survenu le 24 novembre 2021. Un travailleur avait été heurté par le grappin d’une grue pendant un déchargement. La Couronne n’avait cependant pas déposé d’accusations, car elle estimait qu’elle n’avait pas assez d’éléments qui lui auraient permis de démontrer la culpabilité de l’entreprise.

AIM a signé en 2002 un contrat de 40 ans avec l’autorité portuaire de Saint-Jean. Le lieu de travail a été le théâtre d’incendies et d’une quarantaine d’explosions depuis 2017, selon le gouvernement provincial, certaines ayant entraîné un arrêt temporaire de ses activités.

L’entreprise a régulièrement été la cible de critiques provenant de la communauté, d’élus municipaux et du député fédéral Wayne Long, qui avait demandé l’été dernier que le permis de travail d’ AIM soit suspendu.