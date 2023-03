L’Académie aurait refusé de faire une place au président ukrainien aux Oscars

Après être apparu durant la Berlinale et au Festival de Cannes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait souhaité s’adresser au public à l'occasion de la plus importante cérémonie de remise de prix du cinéma, mais l’Académie des Oscars n’a pas voulu lui accorder de temps d’antenne, selon le magazine spécialisé Variety.

La publication rapportait jeudi que l’organisation de la soirée des Oscars, qui se tiendra dimanche prochain au Dolby Theatre, à Los Angeles, avait refusé à nouveau – comme en 2022 – de lui accorder cette faveur.

Le chef d’État avait fait appel à un prestigieux agent hollywoodien pour approcher les responsables du gala, sans succès, selon ce que rapporte le magazine consacré à l’industrie du spectacle. L’organisation n’a pas souhaité commenter.

Le président ukrainien multiplie les prises de parole visant à séduire les publics occidentaux, le soutien financier et militaire de leurs gouvernements étant vital à la résistance ukrainienne face à l’invasion russe.

Un message préenregistré du président Zelensky avait été diffusé lors de la cérémonie des Golden Globes en janvier dernier. L’acteur Sean Penn l’avait précédé d’une présentation, lui qui a réalisé un documentaire au sujet du conflit, présenté à la Berlinale en février, quelques jours avant le premier anniversaire de l’offensive russe.

Si les raisons pour lesquelles l’Académie des Oscars a préféré ne pas donner une tribune au président Zelensky demeurent inexpliquées, Variety rappelle que l’organisation tente traditionnellement de se concentrer sur les réalisations de l’industrie cinématographique, en évitant les questions politiques.

Le gala des Oscars sera animé dimanche prochain par Jimmy Kimmel. La comédie Everything Everywhere All at Once (Tout, partout, tout à la fois) mène la course aux prestigieuses statuettes avec 11 nominations.