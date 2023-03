Il y a 35 ans, la déferlante Mitsou et son premier album El Mundo

En 1988, une jeune chanteuse de 17 ans débarquait en trombe sur la scène musicale québécoise avec un look à tout casser et un premier simple déjanté, Bye bye mon cowboy. À l’occasion du 35e anniversaire de son premier album, El Mundo, Mitsou revient avec le journaliste Stéphane Leclair sur son ascension fulgurante et sa riche carrière après la musique.

Née le 1er septembre 1970 à Loretteville (Québec), Mitsou Gélinas, petite-fille de l’acteur et dramaturge Gratien Gélinas, a d’abord joué à la télé dans la série Terre humaine. Elle savait toutefois que son cœur penchait plutôt du côté de la musique, elle qui à 14 ans formait déjà le groupe Dance Lab avec EP Bergen, qui cofondera plus tard Bran Van 3000 avec James Di Salvio.

[Pour écouter intégralement l'entrevue de Stéphane Leclair avec Mitsou, rendez-vous sur la page de l'émission Les grands entretiens.]

C’est au bar Le Belmont, sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, qu’elle fera une rencontre déterminante en la personne de Jean-Pierre Isaac, auteur-compositeur, parolier et producteur.

L'auteur-compositeur, réalisateur et producteur Jean-Pierre Isaac, bras droit de Mitsou à ses débuts. Photo : Site de Jean-Pierre Isaac

Le Belmont était un endroit où beaucoup de musiciens se rendaient pour jaser, pour partager plein de choses. Les BB étaient toujours là, tout comme Luc Plamondon, Marie Carmen, Marie-Denise Pelletier… C’était toujours la fête , se rappelle-t-elle.

« Jean-Pierre Isaac était DJ à l’époque : jeans serrés, taille haute, avec une petite camisole blanche, les cheveux très longs, teints roux-auburn. Un beau look, mais surtout une tête extraordinaire. » — Une citation de Mitsou

L’artiste d’origine belge, arrivé au Québec à l’âge de 5 ans, écrivait déjà beaucoup pour d’autres artistes, notamment pour Les BB, qui étaient encore connus sous le nom des Beaux Blonds.

Sex-symbole à 17 ans

À l’époque de ses soirées au Belmont, Mitsou aimait se déhancher au son de Marcia Baila, énorme succès des Rita Mitsouko.

À un moment donné, j’ai demandé à Jean-Pierre : "ça ne te tenterait pas de m’écrire quelque chose dans le genre?" Et il m’est arrivé un jour avec Bye bye mon cowboy. La rencontre avec Jean-Pierre Isaac sera non seulement le début d’une histoire d’amour, mais aussi d’une fructueuse collaboration sur le plan musical.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Très vite après la sortie de son premier album, Mitsou est décrite dans les médias comme la nouvelle sex-symbole du Québec, un statut qu’elle a abordé avec un peu de naïveté, du haut de ses 17 ans. Plutôt désinhibée et décomplexée, fruit de son éducation familiale, la jeune chanteuse avoue qu’elle a peut-être mal calculé les effets de son look à ses débuts.

Je suis issue d’une famille de hippies, explique-t-elle. Ma mère était de la première cohorte des sexologues du Québec, et ils avaient étudié à l’université le livre Libres enfants de Summerhill (1960), [d’Alexander Sutherland Neill], l’instigateur des écoles alternatives.

Cette philosophie de l’éducation fortement basée sur l’autorégulation des adultes en devenir laissait libre cours aux enfants pour explorer ce dont ils avaient envie.

On ne niait pas la curiosité de l’enfant qui veut apprendre naturellement. Il n’y avait pas de honte, pas de limite à ce que je pouvais faire et apprendre, se rappelle Mitsou.

« J’ai été très surprise en sortant mon disque, j’ai compris que je ne faisais pas partie de la masse. » — Une citation de Mitsou

Le féminisme se conjugue au pluriel , selon Mitsou

À travers toute l’adulation dont elle a fait l'objet après la sortie d’El Mundo, les critiques se sont mises à filtrer, que ce soit sur le talent musical de Mitsou ou son image provocatrice. La chanteuse ne cache pas que certaines d’entre elles ont été difficiles à encaisser, par exemple lorsqu’un journaliste de La Presse l'a traitée de nymphette .

Si c’est écrit, c’est que c’est vrai…. C’est ce qu’on s’imagine. Et si c'est écrit sur soi, c’est encore plus sensible. Des pétards mouillés après une première au Saint-Denis, t’as pas idée à quel point ça peut détruire une jeune chanteuse de 18 ans qui a vraiment fait de son mieux pour en offrir plein les yeux à son public , explique-t-elle.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Peu importe ce qu’en diront ses détracteurs et ses détractrices, Mitsou croit qu’elle a peut-être incarné une nouvelle forme de féminisme, basé sur l’indépendance et la liberté totale de son corps. J'avais des références comme Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, parce qu’il y a quelque chose de beau, de si féminin chez ces femmes-là. Ce sont des espèces de superhéroïnes , affirme-t-elle.

Je crois que le féminisme se conjugue au pluriel. C’est une des versions du féminisme, et il faut respecter toutes les autres aussi. Mais le mien était de ce type-là.

Un album avorté aux États-Unis

Avant de se réorienter vers l’animation et les affaires au milieu des années 1990, Mitsou a connu une longue séquence au sommet des palmarès, avec des succès comme Bye bye mon cowboy, La corrida et Les Chinois.

Le succès de son premier opus El Mundo – qui lui vaudra les Félix de la découverte de l’année et du meilleur premier disque de l’année – a été suivi par celui de Terre des hommes, propulsé par la chanson Dis-moi, dis-moi et son vidéoclip sulfureux. Les choses se sont compliquées pour Mitsou alors qu’elle était fin prête pour sa grande aventure américaine avec son troisième album, entièrement en anglais, Tempted.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La chanteuse avait même déménagé à Los Angeles avec son producteur et gérant Pierre Gendron et sa conjointe, forte d’une avance d’un demi-million de dollars de la part de Hollywood Records pour son album à venir. L’étiquette finira malheureusement par abandonner le projet et l’album ne sortira jamais aux États-Unis, une décision dont les raisons précises échappent encore à Mitsou.

Ce que je peux te dire, c’est qu’on a essayé par tous les moyens possibles et inimaginables de racheter les droits de cet album-là, mais que c’était interdit, qu’on ne pouvait pas le sortir , résume-t-elle.

De la musique aux affaires

Mitsou a lancé quelques autres albums par la suite, mais aucun n’a rencontré le succès populaire de ses deux premières offrandes. En 1994, elle a fait ses débuts comme animatrice et chroniqueuse à TVA, puis TQS, avant de se lancer en affaires en 1997 avec la création de la boîte de production Dazmo Musique, qui sera suivie par celle de Grandé Studios et du Mitsou Magazine. Elle sera aussi longtemps animatrice à la radio.

Mitsou sur le plateau de On va se le dire en 2022 Photo : pamplemousse

Si la chanson demeure son amour de jeunesse, elle n’a jamais vraiment pensé faire un retour en musique.

J’ai été très chanceuse en amour, mais mes plus grandes peines d’amour ont été musicales. [Retourner sur scène], pour moi, ce serait comme prendre la décision de me remarier, tout en sachant que 50 % des mariages finissent avec un divorce , illustre-t-elle.

Je ne sais pas si j’aurais les nerfs pour me faire dire non à la chose que j’aime le plus au monde.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Stéphane Leclair pour l'émission Les grands entretiens. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.