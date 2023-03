L’Ontario étend de nouveaux services d’emplois dans le Sud-Ouest

Le programme aidera des milliers de chômeurs des régions de Windsor, London, Kitchener, Waterloo, Barrie et Durham à trouver des emplois près de chez eux.

Nous prenons des mesures importantes pour remédier à la pénurie historique de main-d'œuvre en Ontario et aider un plus grand nombre de personnes à entamer une carrière dont elles pourront être fières , a déclaré le ministre Monte McNaughton.

« En élargissant et en améliorant nos services d'emplois [...], nous aidons les gens à s'élever, y compris les bénéficiaires de l'aide sociale, afin qu'ils puissent être des leaders dans leur communauté et contribuer à bâtir un Ontario plus fort pour nous tous. »