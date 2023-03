La construction d’un centre aquatique et d’un chauffage géothermique à Regina approuvée

Le conseil municipal de la Ville de Regina a voté à l'unanimité mercredi le projet de construction d'un nouveau centre aquatique et d'une installation de chauffage géothermique. Cette décision constitue la première approbation de l'un des mégaprojets dont la construction au centre-ville de Regina a été recommandée par le comité catalyseur de la Ville.

La Ville de Regina précise qu’elle va soumettre une demande d'utilisation des 128 millions de dollars de fonds fédéraux, qui lui sont alloués dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), pour aider à financer les deux projets.

Le gouvernement fédéral a toujours la possibilité d'approuver, mais nous savons que l'inclusion de la géothermie est incroyablement attrayante parce qu'elle est très favorable aux sources alternatives de chauffage et d'énergie , a déclaré la mairesse de Regina, Sandra Masters.

Dans la pratique, 108 millions de dollars du financement seront consacrés au centre aquatique, tandis que les 20 millions de dollars restants serviront à couvrir le coût de l'installation de chauffage géothermique sur le site de Lawson.

Selon la mairesse Sandra Masters, les 61,2 millions de dollars de coûts de construction non couverts par le financement du PIIC seront compensés par la taxe sur les loisirs qui s'est accumulée au cours des dernières années.

La Ville a aussi suivi les recommandations du comité catalyseur qui avait suggéré la construction sur le site de l'actuel centre aquatique Lawson.

Toutefois, la Ville a laissé la porte ouverte à la possibilité d'utiliser l'emplacement de l'ancienne gare de triage au nord du Casino Regina, près de l'avenue Dewdney, connue sous le nom de The Yards, si les conditions environnementales ou la remise en état du site Lawson s'avéraient compromises .

Bien que certains détails doivent encore être réglés, l'étude de faisabilité initiale indique que le nouveau centre aquatique créera 100 emplois à temps plein. L'administration municipale, a précisé que cela représentait entre trois et quatre fois le nombre d'employés de l'actuel centre de Lawson.

Encore des obstacles à franchir

Les débats au conseil municipal ont principalement porté sur la question de la mise en œuvre et de l'utilisation de l'installation géothermique. L'administration municipale a fait savoir que l'utilisation du système géothermique contribuera à réduire à zéro les émissions de carbone de l'installation. Mais selon l'un des géologues, Brian Brunskill, l'installation du chauffage géothermique a une capacité limitée.

Il aura peut-être du mal à tenir le coup les jours de grand froid, mais un système de chaudière intégré permettra de compléter le système géothermique en cas de panne ou de besoin , a souligné Brian Brunskill, qui travaille pour Petroleum Technology Research Centre, l’entreprise responsable de l'étude de faisabilité du projet.

Mais une autre étape reste à franchir avant la réalisation du projet. En effet, la législation provinciale actuelle relative à l'extraction des ressources exige le consentement de tous les détenteurs de minéraux dans la zone de 40 acres où le puits souterrain serait situé.

Mais la Ville est tout de même confiante. L'administration municipale a affirmé que la législation provinciale actuelle relative à l'extraction des ressources était destinée au pétrole et au gaz, et non à l'extraction de chaleur. Regina a ajouté aussi que certains de ses échanges initiaux avec le gouvernement provincial ont montré un large soutien au projet.

La construction de l'installation de chauffage devrait débuter d'ici la fin de 2024 ou au début de 2025, alors que l'ouverture de la piscine est prévue pour 2028.

Avec les informations d'Alexander Quon