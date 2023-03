Sayona produit ses premières tonnes de concentré de lithium à La Corne

Il s’agit d’une étape importante pour la mise en service de l’usine de traitement. Au cours de la dernière année, Sayona a investi près de 70 millions de dollars dans la remise à niveau de la mine et du concentrateur de La Corne.

« C’est vraiment l’étape la plus importante. C’est de terminer le projet et avoir un redémarrage sécuritaire qui suit le plan initial. » — Une citation de Sylvain Collard, vice-président exécutif et chef des opérations chez Sayona

On est dans cette étape-là, de tester les équipements, de valider nos procédures d’opération et aussi de voir la performance de nos opérateurs. Parce qu’on a embauché des gens, on les a formés, et maintenant, c’est de tout mettre ces morceaux-là ensemble pour être capable de stabiliser notre opération , explique M. Collard.

Le vice-président exécutif et chef des opérations chez Sayona, Sylvain Collard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Émilie Parent Bouchard

Vers du concentré commercialisable

Ce sont donc environ 70 tonnes de concentré de lithium qui ont été produites ces derniers jours. Sayona doit maintenant optimiser ses processus avec l’objectif de produire un concentré commercialisable d’ici la fin du mois de mars.

La différence, c’est qu’on a certaines spécifications à atteindre, que ce soit au niveau du pourcentage de lithium, du pourcentage de fer. Actuellement, on passe un minerai de basse teneur pour vraiment roder les équipements, voir si la performance est bonne, si les équipements sont bien ajustés. Et ce qu’on dit aujourd’hui, c’est qu’on a été capables de faire flotter du concentré, le récupérer et le presser. On a fait nos premières tonnes et l’usine va bien , affirme Sylvain Collard.

Expédition en juillet

Sayona prévoit effectuer une première expédition de concentré de lithium en juillet prochain, puis quatre autres dans la première moitié de 2024. Elle anticipe une production se situant entre 85 000 et 115 000 tonnes de concentré sur cette période.

Partenaire du projet, la société américaine Piedmont Lithium achètera 50 % de la production de concentré, jusqu’à concurrence de 113 000 tonnes par année.

Sayona emploie 118 personnes au Complexe Lithium Amérique du Nord, dont le site fait travailler en tout plus de 250 personnes.