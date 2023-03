Industrie porcine québécoise : le marché international ne sauvera pas tout

Alors que plusieurs producteurs de porcs du Québec sont en grandes difficultés financières, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne est actuellement au Japon pour promouvoir les produits d’ici. Si cette mission représente une lueur d'espoir, les solutions pourraient bien plus se trouver en sol québécois.

Au bord du gouffre, des producteurs porcins songent à quitter l’industrie, submergés par les dettes. La montée du prix du grain, la réduction de services d’Olymel, qui abat 80 % des porcs du Québec, et la fluctuation dans le prix du kilo de porc ont fragilisé le marché.

« Depuis des décennies, c'est le modus operandi. Tous les porcs du Québec sont abattus au Québec. Avec Olymel qui annonce réduire son volume d’abattage, il y a des porcs qui ne trouvent plus d’abattoirs. Les producteurs ont accepté une diminution de prix de 40 $ sur le 100 kilos », explique l’expert en agronomie, Daniel-Mercier Gouin.

Celui qui a été professeur au Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à l’Université Laval précise que des producteurs tentent d’exporter leurs porcs vivants à l’international, mais cette option n’est pas rentable.

Le président des Éleveurs de porcs des Deux Rives, Louis-Philippe Roy. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Le programme de stabilisation des revenus pour compenser les pertes des agriculteurs n’est pas suffisant non plus, selon le président des Éleveurs de porcs des deux Rives, Louis-Philippe Roy. Il y a des familles qui voient leur patrimoine brûler à petit feu , a-t-il affirmé au micro de Pierre-Alexandre Bolduc.

« Comme producteur on se remet en question, on essaie de trouver des alternatives. Les investissements qu’on voulait faire, on met ça sur pause. Moi j’ai une entreprise qui a gagné des prix au niveau canadien, donc performante, malgré ça, je suis en difficulté. » — Une citation de Louis-Philippe Roy, président des Éleveurs de porcs des Deux Rives

Même si certains producteurs optent pour la diminution de leur production, les effets pourraient être constatés seulement dans quelques mois. Un élevage s'échelonne sur près de 10 mois.

Une mission au Japon remise en doute

Bien que le marché japonais soit lucratif pour le Québec, la compétition demeure très forte à l’internationale, selon Daniel-Mercier Gouin. Le Japon prend les pièces nobles [du porc], donc il ne prend pas tout , explique-t-il.

L’ex-professeur suggère plutôt que Sollio, l’actionnaire principal d’Olymel, se prononce sur une stratégie de redressement, afin de respecter le modus operandi en vigueur depuis plusieurs décennies, soit d’abattre tous les porcs du Québec dans la province. Selon M. Gouin, la province en est capable, avec ses infrastructures.

Le premier vice-président d’Olymel a une autre perception : ce n’est pas à Olymel d’assumer les coûts de passage d’une période difficile pour l’industrie.

On a enregistré 390 millions de dollars en pertes au cours des deux derniers exercices financiers. On en est à réduire notre endettement. On veut réduire notre exposition sur les marchés internationaux , affirme le premier vice-président d’Olymel, Paul Beauchamp.

Le premier vice-président d’Olymel, Paul Beauchamp. Photo : Radio-Canada

Olymel souhaite tout de même recentrer ses activités dans le marché domestique, ce qui pourrait rejoindre la proposition de M. Gouin. L’entreprise écoule 60 % de sa production à l’étranger.

Les difficultés d’Olymel proviennent entre autres de la pénurie de main-d'œuvre, de la pandémie de COVID-19, des sanctions de la Chine ainsi que des acquisitions successives d’Olymel, selon Louis-Philippe Roy et Daniel-Mercier Gouin.

Le premier vice-président est en négociation actuellement avec les éleveurs pour la nouvelle convention de mise en marché du porc.