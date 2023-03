Un cycle consacré au cinéma québécois contemporain prend l’affiche au TIFF Bell Lightbox

Cette rétrospective, appelée Reformation, a été imaginée par Magali Simard, directrice des relations avec l'industrie aux studios Cinespace et ancienne programmatrice au Festival International du Film de Toronto ( TIFF ).

Elle a défini son cadre en se concentrant sur le cinéma de ces 15 dernières années tout en évitant de présenter des films qui sont les plus connus du public comme ceux de Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve ou Louise Archambault , explique-t-elle.

À ces deux contraintes, elle en a ajouté une supplémentaire : se concentrer sur les productions qui s'intéressent aux enjeux actuels, car le Québec comme le Canada, a été transformé ces dernières années .

Nahéma Ricci dans « Antigone », de Sophie Deraspe. Photo : ACPAV

En témoigne la programmation du film Antigone de Sophie Deraspe. Inspirée par celles de Sophocle et de Jean Anouilh, la réalisatrice raconte l'histoire d'une immigrante en proie aux violences du système québécois. La cinéaste a voulu mettre en avant la puissance contenue dans le personnage originel qui résonne encore tellement aujourd'hui et s'attaquer au système de justice et à celui de la punition qu'on donne à ceux qui enfreignent les lois . Elle s'interroge ainsi sur la pertinence entre les lois écrites par les hommes et celles, plus intimes, qui seraient les lois du cœur .

Une esthétique particulière

La programmatrice du cycle veut aussi souligner que le cinéma québécois est doté d'un flair visuel assez impressionnant et d'une qualité qui lui a permis de dépasser les frontières. Cet aspect de la production l'a aussi guidée dans le choix des films qu'elle a voulu mettre à l'affiche.

Pour ceux qui voudraient profiter de cet événement pour s'initier à ce type d'esthétique, elle conseille de se concentrer sur la cinématographie de chaque film .

Gabriel Arcand dans Le Démantèlement, de Sébastien Pilote. Photo : photo: bertrand calmeau / Bertrand Calmeau 514 994 2753

Quand on interroge Sébastien Pilote justement sur son esthétique, très remarquée par ceux qui s'intéressent à son travail, le cinéaste s'oppose à l'image de documentariste ou de naturaliste qui lui est parfois collée. Il assure que ses films sont à 100 % fabriqués et cite comme références ses compatriotes Michel Brault et Pierre Perrault, tout en confessant son goût pour les petits détails et veut aller vers un classicisme porté par les westerns hollywoodiens des années 40 ou 50, comme ceux de John Ford .

Une autre chance qui sera donnée au public à l'occasion du cycle sera celle de rencontrer certains des réalisateurs, afin de donner du contexte , selon Magali Simard.

L'audience sera en effet invitée à poser ses questions lors de plusieurs séances tout au long de la rétrospective sur des films qui ont été tournés il y a parfois plus d'une décennie.