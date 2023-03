Des panneaux d’arrêt bilingues installés autour des écoles francophones à Halifax

La municipalité régionale d’Halifax souhaite que ces panneaux soient installés d’ici le 20 mars, journée internationale de la francophonie, dans les six zones autour des huit écoles du CSAP de la municipalité.

Jusqu’à maintenant, ils sont en place autour des écoles Bois Joli, Carrefour, Mer et Monde, Secondaire Mosaïque et le centre Tournesol.

Si ces panneaux ont pu remplacer les unilingues, c’est grâce à l’initiative de quatre adolescents de Clare qui ont réclamé leur installation à partir de 2019.

Leur mise en place avait été qualifiée d’ événement historique pour notre province , par la ministre de l’Immigration, des Affaires acadiennes et de la Francophonie de la Nouvelle-Écosse de l’époque, lors de l’annonce de leur installation en 2021. Ils n’avaient finalement été réellement installés qu’en mai dernier, trois ans après le début du processus. Elle avait crée un précédent dans toute la province.

Nathalie Robichaud, directrice générale de la Société acadienne de Clare, revient sur le long parcours pour obtenir leur mise en place a été difficile.

On nous a d’abord dit que c’était pas possible, que c’était trop gros, trop compliqué au niveau provincial. Ce qui s’est passé, c’est qu’on a fait appel à des membres du parlement à Ottawa. Ils ont passé des coups de fils, ça nous a ouvert la porte. Les affaires acadiennes ont aussi embarqué dans le projet, ils ont beaucoup poussé pour nous autres.

Elle estime que ce genre d’initiative est importante.

« De voir le mot arrêt, même si on sait ce que ça veut dire stop, c’est un peu un rappel, une réaffirmation de qui on est et de la langue qu’on parle. »