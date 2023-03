Comment Debord invite les gens à retourner danser avec blood pareil

Sur une trame sonore rythmée de guitares et de piano funk et disco, on entend le leader du groupe Rémi Gauvin chanter les relations parasociales, les rencontres inattendues et les projets de sociétés imaginés autour d’une bière ou sur une piste de danse.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La pièce dévoilée jeudi est accompagnée d’un vidéoclip illustrant l’idéal disco de la formation. On y voit le groupe se déplacer d’une déprimante cabine téléphonique à un bar en liesse baigné de lumière rouge.

Comment Debord profite du lancement de Blood pareil, qui signifie plutôt agréable , pour annoncer une série de spectacles à Victoriaville, à Québec et à Gatineau en mai. Il sera également en concert à Saint-Casimir en juin, à Montréal en novembre et à Lavaltrie en décembre.