« Je ne peux rien faire », une mère découragée par le manque de places en garderie

Joanie Mazerolle, mère d’un bébé âgé de 7 mois, relate qu’elle s'est inscrite sur la liste d'attente des garderies francophones à Moncton et à Dieppe deux mois après avoir su qu'elle était enceinte.

Son congé de maternité tire à sa fin. Elle a donc rappelé les garderies pour faire un suivi au sujet d’une place pour son fils.

Ils m’ont tous confirmé qu’ils n'auraient pas de place avant 2024. Je me suis même fait refuser à quelques endroits. Ils m'ont même juste dit : "Si j’étais toi, j'appellerais ailleurs", parce que la liste d’attente est tellement longue qu'ils ne savent même pas en 2024 quand il y aura une place , explique Mme Mazerolle.

Joanie Mazerolle peine à trouver une place pour son enfant dans une garderie francophone dans la région de Moncton et de Dieppe. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Joanie Mazerolle exprime un sentiment d’impuissance devant cette situation.

Je ne peux rien faire de plus. Ils me disent tous qu’ils vont me rappeler ou me laisser un message pour dire que prochainement ce sera mon tour, mais ça fait déjà [plus d’un] an et quelques mois que j’attends et je n’ai reçu aucun appel de personne.

Diplômée de l'Université de Moncton en sciences infirmières, Joanie Mazerolle veut retourner travailler dans un foyer de soins auprès de personnes âgées.

« On sait qu’il y a une pénurie d’infirmières. Moi, j’aimerais bien recommencer à travailler, mais je ne peux pas. Ça fait une infirmière de moins. » — Une citation de Joanie Mazerolle, mère

De nombreux parents peinent à trouver une place pour leur enfant dans les garderies francophones au Nouveau-Brunswick (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Harold Dupuis

Obtenir une place en garderie pour son fils est aussi une question de subvenir aux besoins de sa famille.

C’est sûr que ça cause de l’anxiété. Mon conjoint travaille, mais moi aussi il faut que je travaille. Le coût de la vie est tellement rendu élevé maintenant avant toute l’inflation. C’est injuste un peu. [¸¸¸] Tout de suite, ça ne nous avantage pas du tout.

Des garderies francophones bondées

Des garderies francophones aux quatre coins de la province n’arrivent pas à répondre à la demande et elles gèrent des listes d'attentes.

À Val-d'Amours, dans le Restigouche, la garderie Les Débrouillards accueille 60 enfants d'âge préscolaire et 60 d'âge scolaire. Sa liste d'attente compte 45 noms, et ce, uniquement dans la catégorie des nourrissons.

La pénurie de places dans les garderies francophones décourage bien des mères, explique la directrice de la garderie Les Débrouillards, Lilie Bujold. Photo : Radio-Canada

La directrice de la garderie, Lilie Bujold, explique qu'elle doit régulièrement dire à des parents qu'elle n'a pas de place pour leur enfant. Pour cette raison, plusieurs mères ne peuvent pas retourner travailler.

Les parents sont découragés, certains, parce que la plupart du temps, quand une maman tombe enceinte, elle appelle à ce moment-là pour mettre son nom sur la liste d’attente. Quand elle accouche, elle appelle pour savoir si ça bouge. Quand ça se rapproche plus de la date du retour au travail, c’est là qu’elles sont découragées. Elles disent : "Je ne sais pas ce que je vais faire. Je n’ai pas de place en garderie. Je ne connais personne." Ce n’est pas évident pour elles , explique Lilie Bujold.

Selon Mme Bujold, il est évident qu'il faut créer des places, ouvrir plus de garderies et en agrandir d’autres.

Le gouvernement évalue les besoins

Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance indique qu'il y a un nouvel outil en ligne, une liste d'attente, sur son portail destiné aux parents  (Nouvelle fenêtre) .

Les parents peuvent y décrire leurs besoins. Les renseignements seront utiles pour déterminer les besoins en matière de places.

Au début du mois de mars, seulement 500 parents s'étaient inscrits, dans le secteur francophone comme dans l’anglophone.

L’objectif est de créer 3400 places d'ici 2026. Le premier appel d'offres porte sur la création de 1900 places, dont 300 sont réservées aux francophones.

Quant au prochain appel d'offres, Fredericton dit vouloir se servir de l'outil de liste d'attente en ligne pour mieux cerner les besoins des familles.

D’après un reportage de Sarah Déry et avec des renseignements de Serge Bouchard