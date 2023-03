L’usurpation de l’identité autochtone inquiète le NPD de la Saskatchewan

Mercredi, lors de la période de questions à l'Assemblée législative à Regina, la députée néo-démocrate de Saskatoon centre et porte-parole du NPD pour les relations avec les Premières Nations et les Métis et pour la vérité et la réconciliation, Betty Nippi-Albright, a interrogé le gouvernement provincial concernant ses efforts sur la protection de l’identité autochtone contre les risques d’usurpation.

Il n'y a pas de responsabilité lorsque de fausses affirmations sont faites. Le statu quo ne suffit plus , déclare Betty Nippi-Albright. Actuellement, selon elle, les personnes qui revendiquent faussement une ascendance autochtone peuvent accéder à des offres d'emploi et à des avantages.

D’après Mme Nippi-Albright, le gouvernement provincial devrait exiger aux employés, qui se présentent comme Autochtones, de signer un formulaire d’attestation. Celui-ci les obligerait à prouver leur identité à l'aide de documents en cas de contrôle.

Dans les universités, dans les organisations, voire dans le gouvernement, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui revendiquent faussement une identité autochtone. C'est un phénomène omniprésent , déclare-t-elle.

Face à cette préoccupation, le ministre de l’Enseignement supérieur, Gordon Wyant, partage les préoccupations de la députée néo-démocrate, et il encourage toute personne soupçonnant un cas de fausse identité à le signaler aux autorités compétentes .

Cependant, la ministre responsable de la Commission de la fonction publique, Lori Carr, refuse l’idée qu'une personne qui se déclare Autochtone a plus de chances d'obtenir un emploi. Elle insiste sur le fait que le gouvernement de la Saskatchewan continue de faire confiance à l'auto-déclaration, notamment sur l'identité ou le handicap.

Des enquêtes menées par CBC /Radio-Canada ont mis en doute la revendication d'ascendance autochtone par des personnalités, telles que Carrie Bourassa, Mary Ellen Turpel-Lafond et, plus récemment, l'ancienne présidente de l'Université de Regina, Vianne Timmons.

Avec les informations de Nicholas Frew