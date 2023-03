Québec bonifie le remboursement des prothèses oculaires

C’est la première fois depuis 1991 que Québec apporte des modifications à son programme de compensation financière.

En raison de l’augmentation du coût des prothèses oculaires au cours des 32 dernières années, le montant de 585 $ remboursé par la RAMQ une fois tous les 5 ans ne couvrait plus qu’environ 20 % du prix moyen d’un œil artificiel.

Du simple à près du triple

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a mentionné lundi que le montant forfaitaire passait de 585 $ à 1650 $. Cette bonification permettra de rembourser jusqu’à 75 % du coût moyen d’une prothèse, évalué à 2200 $ (1200 $ x 75 % = 1650 $).

Le ministre Christian Dubé a affirmé jeudi que le rehaussement du programme de remboursement allait « alléger le fardeau financier » des patients requérant ce type de soins. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Québec rehausse également les montants remboursés pour l’entretien annuel de la prothèse ainsi que pour l’achat et l’installation du conformateur, cette coquille temporaire servant à conserver la forme de la cavité, une fois l'œil enlevé, avant l’installation de la prothèse.

Bonification du Programme de prothèses oculaires Le montant forfaitaire pour la prothèse oculaire passe de 585 $ à 1650 $

L'entretien annuel de la prothèse oculaire passe de 25 $ à 75 $

Le montant forfaitaire du conformateur (avec cuisson) passe de 187 $ à 278 $

Le montant forfaitaire du conformateur (sans cuisson) passe de 112 $ à 165 $

Des ocularistes avaient récemment interpellé le gouvernement Legault afin qu’il adapte son programme de compensation financière à l’augmentation du coût de la vie depuis 1991.

Ils demandaient à Québec d’imiter l’Ontario en remboursant 75 % des coûts liés à l’achat d’une prothèse oculaire, peu importe son prix.

Trop cher pour certains patients

L’oculariste Louise Caouette avait raconté à Radio-Canada que de plus en plus de patients se privaient de renouveler leur prothèse, faute d’argent. Or, il est recommandé de la changer tous les cinq ans pour éviter l’apparition de problèmes oculaires.

Une dame qui m’a appelé récemment [me disait qu’] elle ne peut pas se permettre [une nouvelle prothèse]. Donc, elle va attendre , avait confié Louise Caouette.

Le prix des prothèses a considérablement augmenté ces dernières années, selon Louise Caouette. Photo : Radio-Canada

L’une de ses patientes, Catherine Pineau, porte une prothèse oculaire depuis l’enfance. Elle trouvait injuste que le montant forfaitaire n’ait pas été modifié depuis 1991 en raison du poids financier énorme que devaient assumer les personnes qui les portent. Mme Pineau a accueilli avec joie la bonification apportée par Québec.

Quelle bonne nouvelle ce matin de m'annoncer la hausse des compensations pour les prothèses oculaires , s’est-elle réjouie dans un message envoyé jeudi à Radio-Canada

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc