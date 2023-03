Début des appels de Dellen Millard et Mark Smich sur la légalité des peines cumulatives

Ce sont en principe lundi que débutent les audiences au sujet des appels de Dellen Millard et de Mark Smich qui ont été condamnés à deux peines consécutives de prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans pour les meurtres de Tim Bosma et de Laura Babcock. Millard a ensuite été condamné à 25 années supplémentaires pour le meurtre de son père, Wayne Millard.

Une partie du verdict est déjà connue, puisque la Cour suprême du Canada a déjà statué, en 2022, que les peines cumulatives étaient inconstitutionnelles en vertu de l'article 12 de la Charte sur les châtiments cruels et inusités.

Alexandre Bissonnette, l'auteur de l'attentat qui a fait six morts au Centre culturel islamique de Québec en janvier 2017. Photo : Facebook

Arrêt Bissonnette de 2022

Depuis la décision de la Cour suprême, le châtiment pour un meurtre prémédité est maintenant la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans, peu importe si le meurtrier a tué une ou plusieurs victimes.

Cela ne signifie pas toutefois que l'individu sera libéré après avoir purgé une peine de 25 ans ferme.

L'Association des familles de personnes assassinées ou disparues rappelle néanmoins qu'il n'existe aucune garantie qu'un meurtrier ne sera pas libéré après 25 ans.

Les décisions sont prises par des commissaires de la Commission des libérations conditionnelles du Canada qui malheureusement, n'ont pas toujours les qualifications adéquates pour décider d'en accorder une ou non , explique le coprésident de l'Association, Marcel Bolduc.

Marcel Bolduc, dont la fille a été tuée, est l'un des fondateurs de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

L'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour Dellen Millard devrait donc logiquement être réduite de 75 à 25 ans pour les trois meurtres prémédités qu'il a perpétrés et celle de Mark Smich, être ramenée de 50 à 25 ans pour les deux mêmes meurtres qu'il a commis avec son complice.

En 2018, Dellen Millard est devenu, à 33 ans, le premier Ontarien à être condamné à un châtiment aussi sévère, soit trois peines consécutives de 25 ans chacune pour chacun des meurtres qu'il a commandités, soit une peine de 75 ans ferme.

Rappel des condamnations

Laura Babcock, l'ancienne petite amie de Dellen Millard, est la première victime du tandem Millard-Smich.

La femme de 23 ans avait été tuée par balles en juillet 2012 à Toronto et son corps avait été brûlé dans un incinérateur à bétail dans une ferme de la région de Waterloo appartenant à Dellen Millard.

Wayne Millard a par la suite été assassiné en novembre 2012. Le père de Dellen Millard était le propriétaire de la défunte société d'aviation MillardAir de Waterloo que son père Carl Millard avait créée en 1963 à Mississauga.

Wayne Millard mettait sur pied une nouvelle entreprise aéronautique dans l’espoir de la laisser à son fils, Dellen. Photo : Pièce à conviction

L'homme de 71 ans avait été découvert dans son lit, une balle dans la tête et un revolver à son chevet. Dans son verdict, la juge avait rejeté la thèse du suicide avancée par la défense, bien qu'elle eût reconnu que Wayne Millard était dépressif.

Mark Smich n'a pas participé à ce meurtre, mais il était l'alibi de Dellen Millard au procès [ le seul qui se soit tenu sans jury, NDLR ].

Tim Bosma a enfin été assassiné en mai 2013 à Ancaster après avoir emmené avec lui Dellen Millard et Mark Smich pour faire l'essai de la camionnette qu'il avait mise en vente sur Internet.

Wayne Millard était propriétaire de la compagnie d'aviation MillardAir de Waterloo que son père avait créée en 1963. Photo : Rob Seaman

Le corps calciné du père de famille avait été retrouvé quelques jours plus tard dans l'incinérateur à bétail sur la même ferme.

Le véhicule de Tim Bosma avait été retrouvé dans un camion de transport stationné dans l'entrée de garage de la résidence de la mère du meurtrier à Toronto [ ses parents étaient séparés, NDLR ].

C'est ce dernier meurtre qui avait permis aux policiers d'arrêter et de traduire en justice les deux hommes avant de rouvrir les enquêtes au sujet des deux meurtres précédents.

Des différences majeures

Il existe pourtant des différences entre les meurtres de Millard et Smich et ceux d'Alexandre Bissonnette.

Le jeune Bissonnette a commis son carnage au même endroit, la mosquée de Québec, et dans le même moment, le 29 janvier 2017.

Millard et Smich ont tué Tim Bosma et Laura Babcock à plusieurs mois d'intervalle dans deux villes différentes et les deux meurtres n'avaient aucun lien entre eux, puisque M. Bosma ne connaissait pas Mlle Babcock.

Laura Babcock est la première victime de Dellen Millard et Mark Smich. Photo : Facebook

Le troisième meurtre que Dellen Millard a planifié seul n'avait rien à voir non plus avec les deux premiers.

L'Association des familles de personnes assassinées ou disparues souhaiterait d'ailleurs que la Cour suprême rouvre le débat qui ne fait pas l'unanimité au Canada et qu'elle révise sa décision en y apportant des nuances.

« Les familles des victimes réclament depuis longtemps des peines plus longues dans les cas de meurtres multiples, parce qu'elles doivent vivre avec un drame toute leur vie et que leur deuil est presque impossible à faire. » — Une citation de Marcel Bolduc, de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues

Ce qui est cruel, c'est d'enlever la vie à une personne - alors imaginez trois personnes -, la cruauté, elle est là , déclare M. Bolduc.

Selon l'Association, une flexibilité est nécessaire, parce que chaque meurtre n'est pas pareil et les circonstances dans lesquelles ils sont commis sont importantes.

Tim Bosma a été tué après avoir emmené Dellen Millard et Mark Smich pour un test de conduite de sa camionnette à vendre. Photo : La Presse canadienne / Police de Hamilton

L'Association ajoute que le fait de réduire toute peine à 25 ans de prison force les familles des victimes à revenir plus souvent témoigner devant la Commission des libérations conditionnelles pour s'opposer à la sortie de prison des meurtriers.

« Sans diminuer la gravité et la cruauté du geste de Bissonnette, ce qui est inusité, c'est que les meurtres, dans ce cas-ci, sont distancés et qu'ils n'ont rien en commun, ce sont trois événements différents et c'est là que la Cour suprême a mal statué à ce sujet. » — Une citation de Marcel Bolduc

Au Canada, un meurtrier est en droit de soumettre une demande de libération conditionnelle tous les deux ans lorsqu'il est admissible à une telle libération.

Les corps de Laura Babcock et de Tim Bosma ont été brûlés dans cet incinérateur à animaux, comme l'avaient démontré les deux procès. Photo : Photo offerte par la cour

Dellen Millard et Mark Smich sont en détention depuis leur arrestation en 2013. Ils seront en principe admissibles à la libération conditionnelle dans 15 ans.

Cela nous replonge chaque fois dans le drame qu'on a vécu , conclut M. Bolduc, en laissant entendre que la présence des familles devant la Commission ne serait pas requise aussi souvent si les meurtriers purgeaient des peines plus longues.

Seconde partie des appels

L'issue des appels de Millard et de Smich est en revanche beaucoup plus incertaine pour ce qui relève du second volet des audiences.

Les deux assassins, âgés respectivement de 37 et 35 ans, demandent en effet à la Cour d'appel de l'Ontario un nouveau procès.

Dans des documents de cour, Dellen Millard affirme qu'il a de nouvelles preuves qui montreraient que Laura Babcock a été vue en vie dans un magasin de ventes en gros d'Etobicoke bien plus tard qu'à l'heure à laquelle la Couronne attribue sa mort au domicile de Wayne Millard.

Dellen Millard (centre) et Mark Smich ont été reconnus coupables en 2017 du meurtre de Laura Babcock en juillet 2012. Photo : Facebook/Documents de cour

Mark Smich compte démontrer que les juges à ses deux procès ont commis des erreurs de droit, comme le fait qu'ils ont accepté les preuves de la Couronne contre lui alors qu'elles ne s'appliquaient qu'à son complice dans le cas du meurtre de Barbara Babcock.

Le meurtrier soutient toujours qu'il n'a pas tué la jeune femme.

Les trois appels seront entendus toute la semaine par les trois mêmes juges du plus haut tribunal de la province. Dellen Millard compte se défendre seul pour deux d'entre eux, tandis que Mark Smich sera représenté par l'avocat Richard Litkowski.

Dellen Millard n'a requis un avocat que pour l'appel concernant le meurtre de Laura Babcock. Il s'agit de Ravin Pillay, qui l'avait défendu lors de son premier procès pour le meurtre de Tim Bosma.

L'héritier de l'entreprise MillardAir envisage enfin de se plaindre au sujet de son appel pour le meurtre de Laura Babcock qu'il a été forcé de se défendre seul, parce que le juge de première instance avait refusé de retarder les audiences pour lui donner du temps pour accéder à ses comptes bancaires gelés afin d'embaucher un avocat.