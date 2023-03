Un spectacle d’humour animé par Martin Petit pour enterrer la pandémie 

Le Grand Montréal Comique présentera lundi prochain Les Réinventeries, au Ministère, à Montréal. Le spectacle d’humour animé par Martin Petit réunira sur scène Michel Courtemanche, François Massicotte et Sylvain Larocque, qui raconteront leurs expériences en lien avec la pandémie de COVID-19 pour enterrer une fois pour toutes cette période sombre.

La soirée, à laquelle participeront aussi Val Belzil, Pierre-Bruno Rivard et Benoît Lefebvre, mêlera numéros solos et capsules humoristiques enregistrées en amont, et sera diffusée en direct sur le web pour le public à la maison.

Retrouvons-nous, à moins de deux mètres, avec autodérision pour boucler la boucle; une belle façon d’enterrer la pandémie , a commenté Martin Petit dans un communiqué.

Le spectacle au Ministère, tout comme la webdiffusion, sera présenté lundi dès 19 h 30. Les billets pour y assister en personne sont disponibles sur Lepointdevente.com  (Nouvelle fenêtre) au coût de 10,18 $, alors que les billets pour la webdiffusion sont disponibles sur la plateforme Ricanak  (Nouvelle fenêtre) au coût de 6,66 $.

Des passes gratuites sont offertes à des bénévoles de la culture et des organismes en santé mentale, et une partie des profits de la soirée sera versée à Moisson Montréal.