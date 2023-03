Arrestation de deux filles de 11 et 12 ans après le vol d’un véhicule à Thompson

Le détachement de Thompson de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté deux filles âgées de 11 et de 12 ans à la suite du vol d’un véhicule dans cette ville du nord du Manitoba.

Dans un communiqué publié jeudi, la GRC précise que, mardi, ses agents ont arrêté les deux filles à la suite d’un signalement concernant le vol d’une camionnette qui avait été laissée en marche dans l’allée d’une résidence à Thompson.

La camionnette volée a été coincée dans des bancs de neige à plusieurs reprises. La première fois, à l’intersection de l’avenue Waterloo et du croissant Brandon, un véhicule s’est arrêté pour lui venir en aide. Cependant, la camionnette volée a réussi à sortir du banc de neige, heurtant un des passagers de l'autre véhicule au passage. Le passager a été légèrement blessé.

La GRC a ensuite reçu plusieurs appels concernant un conducteur imprudent et a été informée qu’un véhicule correspondant à la description était coincé sur l’accotement de l’autoroute 6 , peut-on lire dans le communiqué.

Le véhicule a pu en sortir et a continué à rouler de façon erratique en direction de la ville de Thompson , indique la GRC .

La GRC précise également qu’un de ses agents a repéré la camionnette suspecte et a procédé à un contrôle routier. La camionnette ne s'est cependant pas arrêtée et a poursuivi son chemin de manière chaotique en roulant à grande vitesse et en entrant presque en collision avec d’autres véhicules .

L’agent a alors décidé d’arrêter la poursuite en raison de la conduite dangereuse et du risque pour la sécurité publique, selon la GRC .

Les agents ont continué à patrouiller dans le secteur et ont repéré le véhicule bloqué dans la neige sur la route Station. Deux filles ont été arrêtées sans incident , mentionne la police.

L’une d’entre elles, âgée de 11 ans, n’a pas pu être inculpée, car au Canada, les enfants âgés de moins de 12 ans ne peuvent être tenus responsables de leurs gestes criminels.

L’autre fille âgée de 12 ans a fait l'objet de cinq chefs d’accusation, précise la GRC .