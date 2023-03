Impliqué dans un Club optimiste même s’il est accusé d’agression sexuelle sur une mineure

Nous autres, pour faire partie du Club optimiste, il faut être clean! , a réagi la vice-présidente du Club optimiste, Sylvie Caouette, au sujet de son membre bénévole.

Selon le registre public du palais de justice, Éric Beaulieu a comparu une première fois le 11 avril 2022 pour faire face à deux chefs d'accusation d'incitation à des contacts sexuels et d'agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans.

Les faits allégués se seraient produits en juin 1998.

Le mandat du club consiste à organiser des collectes de fonds afin de verser des sommes d'argent à des associations sportives pour la jeunesse à Acton Vale.

Les valeurs prônées sont l'optimisme et l'encouragement. D'ailleurs, le slogan de l'organisme est : Inspirer le meilleur chez les jeunes .

Sylvie Caouette est vice-présidente du Club optimiste d'Acton Vale. Photo : Photo fournie à Radio-Canada

La dernière fois que je l'ai croisé, c'était pour notre vente de beignes, notre dernière campagne de financement de l'année dernière. C'était au mois de novembre, juste avant les Fêtes. Il ne m'a jamais rien dit. Jamais rien n'a paru avec lui , a ajouté Mme Caouette, visiblement contrariée de la situation.

Sylvie Caouette affirme sans réserve que personne au Club optimiste n'a jamais rien su des accusations qui pesaient contre Éric Beaulieu.

C'est un manque de confiance qu'il n'a pas parlé de cette accusation. Notre Club optimiste tente de survivre. On manque de bénévoles. Il [Éric Beaulieu] nous fait très mal comme organisme , a lancé Mme Caouette, qui voit difficilement comment l'organisme peut rester associé à l'accusé.

Accusé d'agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans, Éric Beaulieu était toujours un membre bénévole auprès du Club optimiste d'Acton Vale. Photo : capture d'écran, Facebook

Avant d'être arrêté par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent en février 2022, Éric Beaulieu était jusqu'à ce moment un bénévole qui s'investissait exclusivement auprès de la jeunesse de la municipalité d'Acton Vale.

Depuis 2013, il a occupé plusieurs rôles, dont celui de président du Club optimiste, président du Club de soccer mineur, membre du conseil d'administration de la Maison des jeunes, et a été l'un des responsables de l'Association mineure de baseball.

Selon la responsable des communications d'Acton Vale, Vicky Lessard, l'implication bénévole d'Éric Beaulieu avec les organismes reliés à la Municipalité aurait pris fin vers l'automne 2022, près de six mois après sa première comparution au palais de justice de Longueuil.

Le maire d'Acton Vale stupéfait

C'est seulement jeudi matin que le maire d'Acton Vale, Éric Charbonneau, a appris l'existence d'un procès pour agression sexuelle contre Éric Beaulieu, qui a multiplié les implications bénévoles dans le secteur des sports et loisirs au fil des ans.

Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'appels téléphoniques qui se sont faits après la réception de vos questions. Nous avons vérifié tous les secteurs où M. Beaulieu a pu être impliqué bénévolement chez nous. Il n'y a personne qui était au courant , a admis le maire Charbonneau qui s'est dit stupéfait en entrevue téléphonique.

Il précise que le rôle occupé par Éric Beaulieu était davantage au sein des conseils d'administration que sur le terrain, ce qui l'aurait mis en contact direct avec les jeunes.

Le maire d'Acton Vale, Éric Charbonneau, devant l'hôtel de ville, en septembre dernier. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Questionné sur les mécanismes qui peuvent prévenir ce genre de cas qui place des organismes paramunicipaux dans des situations délicates, le maire avoue avoir peu de solutions pour le moment.

Les organismes sont censés vérifier à chaque année tous ceux qui gravitent autour des jeunes, que ce soit au soccer, au baseball, etc. Au niveau des conseils d'administration, c'est moins clair. Mais on va passer le mot que ce soit également fait chez les administrateurs , a-t-il indiqué.

Éric Beaulieu affirme avoir pris ses responsabilités

Joint au téléphone, l'avocat qui représente Éric Beaulieu, Me Francis Le Borgne, tient à rappeler que l'infraction alléguée contre son client remonte à plus de 25 ans.

Il ne s'agit pas, selon l'avocat, d'une situation qui implique une relation d'autorité avec la présumée victime ni de consentement.

La question à trancher au cours du procès sera celle de la responsabilité de l'accusé, qui avait 19 ans à l'époque, de s'informer de l'âge d'une partenaire sexuelle, plus jeune d'au moins 5 ans.

Selon Me Le Borgne, Éric Beaulieu aurait lui-même suspendu tous ses engagements bénévoles, afin d'éviter de perturber les activités des organismes dans lesquels il s'investissait.

La plaignante admet avoir consenti aux actes qui sont reprochés à notre client, lesquels sont survenus il y a maintenant 25 ans. Il n'y a jamais eu non plus, dans le contexte de ce dévoilement, d'allégation d'une relation d'autorité entre elle et notre client. Il est donc préférable d'attendre le résultat d'un verdict avant de nous former une opinion définitive sur ces événements , a expliqué Me Le Borgne.

Éric Beaulieu conteste la version de la vice-présidente du Club optimiste, même s’il aurait participé à la dernière activité de financement de l’organisme il y a trois mois.

« Dans l'intervalle, mon client préfère suspendre ses engagements au sein de ces organismes afin d'éviter que leurs activités soient perturbées par cette histoire, et ce, jusqu'à l'obtention du verdict. » — Une citation de Me Francis Le Borgne, avocat d'Éric Beaulieu

Me Francis Le Borgne représente Éric Beaulieu. Photo : Photo fournie à Radio-Canada

L'avocat rappelle également que seul un procès public et transparent permettra de tirer des conclusions sur le fondement des accusations.

Un camp d'été de scouts aussi gardé dans l'ignorance

Dans son profil LinkedIn, l'accusé s'est décrit aussi comme un membre du comité de direction d'un camp d'été de scouts en Estrie.

À l'instar du Club optimiste et de la Municipalité d'Acton Vale, personne, chez les administrateurs du camp d'été, n'avait eu vent jusqu'à ce jour du procès visant Éric Beaulieu.

Nous ne savions rien, parce que le camp n'a pas eu d'activités depuis la COVID en 2020. On est en processus pour le redémarrer. On n'a pas besoin de ce genre de publicité en ce moment , a affirmé l'un des administrateurs qui n'a pas caché sa surprise au téléphone.

Cet administrateur veut rassurer sa clientèle : Éric Beaulieu n'a jamais eu à se rendre sur les lieux pour travailler bénévolement.

Je tiens à le préciser. Avec nous, il n'était pas en contact avec aucun jeune. Il était administrateur du site web à partir de chez lui. Il n'y avait aucune possibilité qu'il puisse arriver de quoi avec un jeune. Il assistait aux réunions du comité de direction , a-t-il dit avant de conclure l'entrevue en promettant de faire toutes les vérifications nécessaires.

Aucune condition, parmi celles imposées lors de sa remise en liberté, n'a interdit à Éric Beaulieu de s'impliquer bénévolement dans des organismes auprès des jeunes pour la durée des procédures judiciaires.