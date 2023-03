Un temps d’attente 34 % plus long qu’en 2018 dans les urgences de la région

Selon le classement  (Nouvelle fenêtre) publié par l’Institut économique de Montréal, le pire centre de la région à cet égard est l’hôpital de Rouyn-Noranda, avec une DMS de 5 h 46.

Le Bas-Saint-Laurent arrive en tête du classement parmi les régions du Québec avec une durée médiane de séjour de 3 h 06, tandis que les Laurentides ferment la marche avec 7 h 16.

Emmanuelle B. Faubert, économiste à l’Institut économique de Montréal et auteure de l’étude, estime que la situation de l’Abitibi-Témiscamingue est satisfaisante, surtout si on la compare avec le reste du Québec.

« L’Abitibi-Témiscamingue est en bonne position avec 4 h 18 minutes de durée moyenne de séjour, ce qui est assez bon surtout en comparant avec la moyenne provinciale. C’est presque une heure de moins de durée de séjour. » — Une citation de Emmanuelle B. Faubert, auteure de l'étude

On constate que la tendance va en augmentant. C’est une tendance qui ne date pas d’hier, qui a diminué en 2020, mais ça peut s’expliquer par le fait que les gens allaient moins à l’urgence en 2020. À moins que ce soit pour la COVID ou des cas vraiment graves, les gens n’allaient pas aux urgences. À ce moment-là, ç'a diminué, mais ç'a recommencé à augmenter depuis , signale Mme Faubert.

Le syndicat peu étonné

Le président du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), Jean-Sébastien Blais, ne se surprend pas de cette importante hausse des temps d’attente dans les urgences de la région.

Il pointe notamment du doigt les compressions qui ont eu lieu dans le domaine de la santé ces dernières années.

Tout ça se définit aussi par la faiblesse de notre première ligne. On le sait depuis les deux ou trois dernières années, on a vécu plusieurs plans de contingence, on a même aboli des centaines de postes d’infirmière. Donc, avec le fait qu’il n’y a pratiquement plus de première ligne, les gens se tournent vers les urgences, ce qui, concrètement, va faire augmenter le délai avant d’être vu. Alors oui, c’est une chose à laquelle on s’attendait , mentionne M. Blais.

Le président de la Fédération interprofessionnelle de la santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT), Jean-Sébastien Blais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Selon Emmanuelle B. Faubert, la clé pour réduire les temps d’attente dans les urgences repose sur la diversification de l’offre et l’amélioration de l’accès aux soins de première ligne.

Par exemple, la télémédecine est une solution intéressante parce que ça permet d’avoir accès à des prescriptions et d’être redirigés vers des spécialistes. Il y a aussi le projet des mini-hôpitaux [privés] de la CAQ. Ce sera intéressant parce que ça va permettre de désengorger les urgences en étant spécialisé et ça va venir soutenir le système hospitalier en augmentant la capacité et en ayant des gains d’efficacité , affirme-t-elle.

Le privé, une solution?

De son côté, Jean-Sébastien Blais ne croit pas que d’augmenter la place du privé dans la région permettra d’améliorer la situation dans les urgences.

On se rappelle justement que l’année passée, deux urgences ont fermé, Senneterre et Témiscaming-Kipawa, à cause d'un manque de personnel. On est bien conscients que s’il y a plus de privé, c'est notre personnel du public qui va être siphonné pour aller travailler là et on sait aussi que le privé va sûrement traiter les cas les plus simples et les plus payants. Donc, on ne voit pas en quoi ça pourrait être bénéfique en région d’avoir plus de place pour le privé , soutient-il.

Selon M. Blais, c’est l’amélioration des conditions de travail dans le secteur public qui doit représenter la priorité.