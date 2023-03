Le REM pousse Longueuil à redessiner son réseau de transport collectif

Par communiqué, jeudi, le RTL a déclaré qu'il s'agissait de la plus importante révision de son réseau ces 30 dernières années. Ces changements feront que ce réseau évolué sera encore plus branché sur les besoins des citoyens des villes de Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville , dit le RTL .

Le RTL promet que ce réseau redessiné sera mieux connecté au Réseau express métropolitain (REM), dont les premiers départs sont prévus au printemps après avoir fait l'objet d'un report l'automne dernier.

Les améliorations au réseau de transport collectif de Longueuil ont aussi pour but de relier plus efficacement les villes de l'agglomération, assure le RTL .

Ce réseau amélioré comportera :

29 lignes d’autobus connectées aux 3 stations du REM à Brossard;

à Brossard; plus de 1400 voyages quotidiens vers ou depuis le REM ;

; 27 circuits ajoutés ou redessinés, dont 5 nouvelles lignes;

plus de 2100 arrêts d’autobus modifiés.

Le REM , dont l'antenne de 16 km avait été électrifiée une première fois l'été dernier, instaurera vraisemblablement de nouvelles habitudes de déplacements. Cela a incité le RTL à adapter ses horaires et à simplifier l'accès aux pôles locaux tels les centres commerciaux, les parcs industriels et les lieux d'enseignement.

Afin que les usagers du transport collectif prennent connaissance de ces changements, le RTL mettra à leur disposition, sur Internet, des outils comme une carte interactive, un simulateur de trajets et une vidéo informative. Le tout afin d'optimiser l'arrimage avec le REM.

Il ne s'agit que d'une première étape, dit le RTL, qui compte développer son réseau graduellement de manière à répondre aux besoins exprimés par les citoyens de l'agglomération. Plus de 1700 d'entre eux avaient participé à des consultations publiques. Leurs demandes seront écoutées dans la mesure où le financement sera au rendez-vous, prévient le RTL, dans son communiqué : à ce titre, le RTL collabore avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, l’ARTM et l’ensemble de ses partenaires à l’identification de solutions pérennes qui permettront de relancer le transport en commun au bénéfice de toute la population .

Comment réduire les coûts?

La semaine dernière, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) avait proposé aux dirigeants de la STM , de la STL , du RTL et d'exo un plan de mise en commun de certains de leurs services, dans un effort de réduction des coûts.

L'ARTM agit à titre de chef d'orchestre pour planifier le transport collectif en collaboration avec, notamment, le RTL. Mais l'Autorité souffre d'un manque à gagner estimé à environ 500 millions de dollars pour 2023.

De son côté la Société de transport de Montréal (STM) avait annoncé fin février un plan de réduction de ses dépenses de 18 millions de dollars.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable au sein du gouvernement de François Legault, Geneviève Guilbault, a fait part de son intention de trouver une solution pérenne au problème de financement du transport public au Québec.