Contrebande de stupéfiants : six arrestations en Mauricie

Six personnes ont été arrêtées jeudi matin en Mauricie dans le cadre d’une opération conjointe menée par la police de Trois-Rivières et la Sûreté du Québec en matière de contrebande de cannabis et de stupéfiants.

C’est une opération qui a été initiée à la fin de l’été dernier à la suite de plaintes du public concernant la vente de stupéfiants dans un parc de la ville [de Trois-Rivières] , a précisé le porte-parole de la police de Trois-Rivières, Luc Mongrain, sur les ondes de Toujours le matin.

L’enquête du corps de police municipale a permis d’identifier les trafiquants en question, puis de retracer leurs fournisseurs grâce à l’aide de la Sûreté du Québec. Ce n’est pas toujours possible, mais là, les informations que nos collègues de la Sûreté du Québec avaient sous la main ont permis de remonter un échelon plus haut , explique Luc Mongrain.

C’est ce groupe de fournisseurs qui a été arrêté vers 5 heures 30 jeudi matin, soit quatre hommes et deux femmes âgés entre 24 et 41 ans. Des perquisitions ont été effectuées dans six résidences et cinq véhicules de Trois-Rivières, Shawinigan et Charette.

À Trois-Rivières et Shawinigan, les autorités ont trouvé des stupéfiants comme de la cocaïne, de la méthamphétamine, du cannabis, et des narcotiques divers, notamment.

Des armes comme des pistolets à plomb, des pistolets à impulsion électrique et des poings américains ont aussi été découverts.

Dans une résidence de Charette, les policiers ont été surpris de faire la découverte de 100 000 dollars.

Selon Luc Mongrain, il s’agirait d’un réseau de contrebande local très bien organisé.

Les suspects doivent comparaître cet après-midi.

D'après des informations de Toujours le matin