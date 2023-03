Horaire des infirmières : l’Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie outrée

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a annoncé qu’il souhaitait que, d’ici l’été, toutes les infirmières qui travaillent actuellement de semaine soient à pied d’oeuvre une fin de semaine sur trois dans les centres d’activités qui nécessitent des soins 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Le Dr Pierre Martin affirme que l’entente qui lie les médecins responsables des GMF au CIUSSS MCQ est claire sur la question. Dans ce contrat-là, il est bien écrit que le personnel infirmier qui est fourni pour le fonctionnement du GMF est sous la gouverne de l'autorité fonctionnelle du médecin , explique-t-il.

Ça lui appartient [aux médecins responsables des GMF] de déterminer la clientèle qui est vu par ces infirmières, l’organisation du travail pour voir la clientèle et ça inclut les horaires du travail , ajoute le président de l’association.

« Moi, ce que je leur demande, c’est : "respectez votre contrat". » — Une citation de Dr Pierre Matin, président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie

Le Dr Martin pense que la direction du CIUSSS MCQ aurait dû les interpeller pour discuter de la question. On va leur dire : "madame, vous n’êtes pas autorisée à faire cela. On ne vous autorise pas à le faire". Et s’il y a quelqu’un quelque part dans le CIUSSS qui dit le contraire, envoyez-moi [son numéro de téléphone] et je vais lui parler.

Il précise avoir envoyé un courriel mercredi soir à la direction pour leur rappeler les termes du contrat. Il n'avait pas encore eu de réponse à 14 h.

Si, à la suite de discussions, un litige sur l’interprétation du contrat persiste, le médecin explique qu’un comité paritaire devra vraisemblablement se pencher sur la question.

Selon lui, les médecins omnipraticiens du Centre-du-Québec sont du même avis que l’association en Mauricie.

On ne sait pas combien d’infirmières travaillent dans les GMF sur le territoire du CIUSSS MCQ .

