Une innovation sudburoise pour résoudre l’accès au Cercle de feu?

Le Centre pour l'excellence en innovation minière de Sudbury a pointé les barges équipées de technologie d’aéroglisseur comme possible solution au débat sur la meilleure façon d’accéder au Cercle de feu.

Il y a un besoin criant de matériaux et de ressources qui doivent être envoyés aux Premières Nations par avion et ce serait une façon d’aborder le problème , constate Doug Morrison, PDG du centre.

Lundi, le ministre provincial des Mines, George Pirie, a annoncé l’approbation du cadre de référence pour la construction de la route qui va relier le Cercle de feu au réseau d'autoroutes provincial. Cependant, il n’a pas indiqué quand elle serait terminée.

Or, plutôt que de dépenser des millions de dollars pour établir une route, dont la construction divise les communautés autochtones, le centre fait valoir que l’achat de barges permettrait aux minières d’utiliser un réseau existant pour transporter des biens : les routes de glace.

De telles embarcations sont spécifiquement conçues pour traverser des cours d’eau profonds, des zones de glace ou encore des terres humides. Elles peuvent transporter de 50 à 450 tonnes de matériaux.

Une idée qui suscite de l’intérêt

Lorsqu’il a présenté cette proposition à des entreprises minières, M. Morrison a, dans un premier temps, constaté que celles-ci manifestaient peu d’intérêt.

Nous l’avons présentée dans plusieurs réunions, plusieurs conférences, et on y accordait peu d’attention. Cette proposition n'obtenait pas beaucoup de visibilité , se souvient-il, ajoutant qu’il a mis le tout de côté pour ces raisons.

Maintenant que la province redouble d’efforts pour accélérer le développement du Cercle de feu, région critique pour le boom économique de l’industrie des véhicules électriques, plusieurs appellent les minières à reconsidérer l’idée.

Je recommanderais à tout le monde de passer du temps avec le Centre pour l'excellence en innovation minière de Sudbury , a confié lundi Mike Schreiner, chef du Parti vert de l’Ontario.

« Ce centre se penche sur des solutions qui auraient un impact environnemental moins important que la construction de routes et qui pourraient être plus efficaces comme mode de transport. » — Une citation de Mike Schreiner, chef du Parti vert de l'Ontario

Je crois que le gouvernement doit évaluer ce genre d’innovations dans le secteur minier, puis choisir l’option la plus responsable sur le plan financier et qui a le plus petit impact environnemental , a-t-il proposé.

Bien qu’il ne soit pas contre l’idée de bâtir les routes du Cercle de feu, M. Morrison, PDG du centre, se méfie de l’engagement du gouvernement Ford à hauteur d’un milliard de dollars pour relier les ressources du Grand Nord au réseau provincial d'autoroutes.

Ce sera effectivement un atout important, mais ce sera coûteux et ça prendra du temps à réaliser , explique-t-il.

Il se dit surpris que le Parti vert ait soulevé l’idée des barges à technologie d’aéroglisseur et serait plus que partant pour redonner vie aux travaux que le centre avait entamés.

