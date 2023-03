Le Bistro du Carrefour des Plaines rouvre ses portes en célébrant les Fransaskoises

Les Fransaskoises ont pu créer et renforcer des liens lors de cette rencontre et découvrir des artistes et créatrices de la communauté.

La créatrice de mode Rea Harbus a présenté sa collection printanière, Vibrant, composée de vêtements avec des motifs et des couleurs.

Les créatrices de bijoux Céline Magnon et Nadine Bouchardon y ont aussi présenté leurs créations faites à la main.

Cette soirée de réseautage marque le retour des activités au Bistro, qui avait été forcé de fermer ses portes en avril 2022 après une inondation.

Avec les informations de Danielle Dutrisac