La GRC enquête sur la présence de postes de police chinois clandestins au Québec

Après l'Ontario et la Colombie-Britannique, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) confirme qu'elle enquête sur la présence de deux postes de police chinois clandestins au Québec. L'information, d'abord dévoilée par Le Journal de Montréal, a été confirmée à Radio-Canada par le corps de police fédéral.

Les bureaux en question se trouveraient à Montréal et à Brossard, sur la Rive-Sud.

On savait déjà que la GRC enquêtait sur cinq postes de police de ce genre, dont trois dans le Grand Toronto et un à Richmond, en banlieue de Vancouver. Ces bureaux serviraient à surveiller des ressortissants chinois à l'étranger au profit du régime communiste de Xi Jinping.

La GRC reconnaît que des Canadiens d’origine chinoise sont victimes d’activités alléguées menées par ces centres , a fait savoir par courriel jeudi le sergent Charles Poirier.

Du même souffle, l'officier a assuré qu' aucune forme d’intimidation, de harcèlement ou de ciblage préjudiciable à l’endroit de communautés ou de personnes en diaspora au Canada ne seront tolérées .

« La GRC prend très au sérieux les menaces à la sécurité des personnes vivant au Canada et est au courant que des États étrangers peuvent chercher à intimider des collectivités ou des personnes au Canada ou à leur causer du tort. » — Une citation de Sergent Charles Poirier, porte-parole de la GRC

Le dossier a été confié aux Équipes intégrées de la sécurité nationale (EISN), a expliqué le sergent Poirier.

C'est donc dire que la l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Citoyenneté et Immigration Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et d'autres corps de police pourraient aussi collaborer à l'enquête de la GRC .

En tout, il y aurait plus de 50 postes de police chinois clandestins dans le monde, selon l'organisation espagnole Safeguard Defenders.

Les relations entre Ottawa et Pékin sont au plus mal depuis quelque temps. Et la présence de postes de police chinois clandestins au Canada – pour laquelle l'ambassadeur Peiwu Cong a été sermonné, en décembre – n'est pas le seul dossier à pourrir les liens entre les deux capitales.

Le gouvernement Trudeau doit notamment composer ces jours-ci avec les répercussions de reportages diffusés par le Globe and Mail et le réseau Global selon lesquelles le régime de Xi Jinping se serait immiscé dans le système électoral canadien.

Mardi, le premier ministre a d'ailleurs esquivé plusieurs questions épineuses à ce sujet.

Avec les informations de Louis Blouin et de La Presse canadienne