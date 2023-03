Des fonds pour moderniser l’Hôpital de Papineau

La Fondation Papineau y contribue à hauteur de 600 000 $ et le Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI) de l'établissement, de 800 000 $. Le coût total du projet de réaménagement est estimé à 5,35 millions de dollars.

L’investissement doit permettre de moderniser les installations et les équipements des soins intensifs de l'Hôpital de Papineau qui a fêté ses 100 ans en 2006.

Les travaux consistent notamment à déménager l'unité des soins intensifs et l'unité de médecine de jour afin d'améliorer la fluidité entre les différents secteurs de l'établissement en maintenant la capacité actuelle de six lits , explique le gouvernement du Québec, par voie de communiqué.

À lire aussi : Intervention chirurgicale : une première québécoise réalisée à l’Hôpital de Papineau

Nous souhaitons ainsi améliorer l'accessibilité et la qualité des soins offerts aux patients, et ce, en plus d'offrir des environnements de travail plus stimulants pour le personnel. Nous le faisons pour rendre notre réseau plus humain et plus performant , déclare le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Soulignant que le projet de réaménagement de l'Hôpital de Papineau est attendu dans la région , le ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, juge que les locaux actuels ainsi que leur disposition ne nous permettent pas d'atteindre les standards requis .

Il reste encore quelques étapes à franchir, mais déjà, on sait que tout sera mis en place pour offrir de meilleures conditions au personnel et à la population de Papineau et des alentours , estime-t-il.

Aucun échéancier pour ces travaux n'est mentionné par le gouvernement, dans son communiqué.