Un ex-premier ministre haïtien sanctionné dit qu’Ottawa s’est « mal renseigné »

S’impliquer sans répéter les erreurs du passé, voici l’objectif que se fixe Justin Trudeau pour aider Haïti, où une crise sécuritaire et humanitaire perdure depuis plus de dix-huit mois. Il annonce plus de 22 millions de dollars de plus en aide humanitaire. Il n’y aura pas de présence militaire en sol haïtien, mais l’assurance d’un envoi de deux navires de la marine royale. Reportage de Valérie Gamache