Le ministre Benoit Charette de passage à Roberval

Le bureau de la ministre et députée responsable du Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a confirmé sa présence.

Benoit Charette tient des rencontres privées avec des intervenants de l'industrie forestière au Château Roberval.

Son déplacement s'inscrit dans le cadre des consultations sur l'élaboration de la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards.

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, soutient que le ministre rencontrera tous les préfets entre autres.

On a de grandes attentes, on veut se faire entendre et s'assurer que tout soit fait avec les réalités de territoires puisque c'est différent selon les régions. On veut essayer d'amenuiser les impacts, mais aussi de protéger l'espèce , a dit M. Baillargeon en entrevue.

Yanick Baillargeon veut en profiter pour envoyer un message clair au ministre.