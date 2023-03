Voici pourquoi le prix du shawarma a augmenté à Ottawa

Une récente publication sur la plateforme Reddit intitulée : Ottawa, nous avons besoin de parler du prix du shawarma a recueilli des centaines de commentaires. Certains internautes ont dit avoir remarqué qu’un repas qui coûtait autrefois 10 $ a, dans certains cas, doublé de prix.

Des visites de CBC dans les restaurants de la rue Bank ont permis de constater que les propriétaires avaient augmenté leurs prix au cours des derniers mois, après avoir essayé, pendant des années, de les maintenir à un prix modique.

Tous ont identifié le même coupable : la hausse des prix des aliments.

Cette situation s’inscrit dans une tendance générale du secteur qui oblige les restaurants à évaluer ce qu’ils peuvent absorber par rapport au risque de répercuter les hausses de prix sur les clients, ce qui leur laisserait un mauvais goût dans la bouche.

Le shawarma a l'avantage de laisser de nombreux restes, et certains le considèrent comme la façon idéale de terminer une soirée. Photo : Radio-Canada

Situé dans le quartier d’Orléans, le restaurant Garlic King sert des shawarmas depuis des décennies. Son propriétaire, Adel Azzi, a réussi à se dénicher un menu datant d’environ huit ans.

À ce moment, un shawarma de taille normale se vendait 6,95 $ et le plus gros coûtait 13,25 $. Le menu d’aujourd’hui indique 8,97 $ et un 17,87 $ pour les mêmes portions.

M. Azzi explique qu’il a choisi de ne pas embaucher un chef cuisinier et qu’il travaille de longues heures pour maintenir ses prix bas.

Les coûts de tous les produits ont doublé. C’est trop! dit-il.

Adel Azzi a récemment été contraint d'augmenter les prix de son restaurant de shawarma en raison de la hausse du coût des aliments. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema

Le propriétaire explique les changements qu’il a constatés au cours des dernières années.

Le prix de la laitue a atteint 175 $ par caisse pendant la pandémie, mais il est redescendu à environ 50 $, ce qui demeure plus élevé que les 30 $ qu’il payait auparavant.

Voici quelques-uns des autres changements de prix que M. Azzi dit avoir constatés, bien qu’ils aient tendance à varier d’une semaine à l’autre.

Les garnitures :

Ail : de 25 $ à 45 $ par caisse;

Tomates : de 25 $ à 40 $ par caisse;

Navets : de 17 $ à 36 $ par sac;

Cornichons : de 27 $ à 45 $ par contenant.

La viande :

Donair : de 109 $ à 198 $ pour deux cônes;

Poulet : de 7 $ à 11 $ par kilo;

Bœuf : de 11 $ à 17 $ par kilo.

Les restaurants luttent pour leur survie

Selon la vice-présidente pour l'Ontario de Restaurants Canada, Tracy Macgregor, les restaurants sont tous confrontés aux mêmes problèmes en raison de l’augmentation des loyers, des services publics et même du coût des contenants pour les plats à emporter.

Elle estime que 50 % des restaurants fonctionnent actuellement à perte ou atteignent tout juste le seuil de la rentabilité .

Elle ajoute que l’industrie des restaurants réalise que le choc des prix est souvent plus grand, pour les clients, dans les restaurants où l’on mange avec des ustensiles en plastique plutôt que sur des tables avec des nappes élégantes.

Si vous achetez quelque chose régulièrement, vous vous attendez à ce que la facture arrive et vous savez quel sera le prix ou à peu près. Lorsque ça change, on s’en aperçoit.

Elle craint que l'augmentation des coûts force davantage de restaurants à fermer, ce qui signifierait que les gens pourraient perdre leur lieu de prédilection.