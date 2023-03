Des villes et des corps policiers en Ontario bannissent TikTok

Hamilton et London ont demandé à leurs employés d'effacer l'application TikTok de leur téléphone intelligent du travail, tout comme les services de police de Niagara et de Waterloo, notamment. Toutefois, le gouvernement Ford n'a pas emboîté le pas pour l'instant.

Le fédéral, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick et le Québec, notamment, avaient déjà banni l'application au cours des dernières semaines, citant de possibles risques de sécurité.

La Ville de Hamilton a effacé l'application, détenue par des intérêts chinois, d'une quarantaine d'appareils mobiles utilisés par des employés.

Le compte TikTok de la Ville n'a pas été effacé, mais la Municipalité a suspendu son utilisation pour le moment, en attendant les conclusions de l'enquête du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, explique le porte-parole de la Ville Matthew Grant.

« Lorsque le leader de la nation dit avoir des inquiétudes, on est à l'écoute. » — Une citation de Matthew Grant, porte-parole de la Ville de Hamilton

London a aussi banni l'application, alors que Toronto dit continuer à évaluer la situation en surveillant tout risque en matière de cybersécurité.

Le gouvernement ontarien étudie aussi la question et n'a pas précisé quand une décision serait prise.

TikTok et les corps policiers

La Police régionale du Niagara a interdit à ses employés d'avoir l'application sur leur téléphone du travail.

Le compte TikTok du service policier demeure fonctionnel, mais seuls les employés aux communications peuvent y accéder.

« Nous maintenons un compte TikTok pour partager des informations sur la sécurité publique et des enquêtes ainsi que pour demander l'aide du public. » — Une citation de Stephanie Sabourin, porte-parole de la Police régionale du Niagara

De son côté, la police de Waterloo a suspendu temporairement l'utilisation de son compte TikTok et a demandé à tous ses employés qui l'avaient téléchargée sur leur téléphone du travail de l'effacer.

Brett Caraway, professeur en communication à l'Université de Toronto, s'attendait à ce que toutes les provinces et les villes au pays emboîtent le pas au fédéral et bannissent l'application, pour ne pas donner l'impression, dit-il, qu'elles prennent la sécurité et la protection de la vie privée à la légère.

En revanche, il souligne que pour les municipalités et les corps policiers en particulier, TikTok peut être un outil très utile pour disséminer des renseignements, d'où leur réticence à abandonner l'application.