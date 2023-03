La santé s’impose comme la priorité des partis en campagne à l’Î.-P.-É.

Le constat est sans appel : environ 30 000 personnes sont inscrites sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Six médecins de famille ou spécialistes sont partis cette année ou quitteront bientôt la province.

Les services des urgences des hôpitaux débordent. Il faut s’attendre à plus de 10 heures d'attente si l’on est considéré comme étant sans risques. De plus, les urgences ferment assez régulièrement dans les deux plus petits hôpitaux de la province, situés à Alberton et à Three Rivers.

Progressistes-conservateurs, verts, libéraux, néo-démocrates promettent des embauches à tous les postes s’ils forment le prochain gouvernement. La province a besoin de médecins, de spécialistes, d’infirmières et d’assistants.

Les solutions des uns et des autres

La cheffe du Parti libéral, Sharon Cameron, explique qu’elle veut s'appuyer sur la Société médicale de l'Île-du-Prince-Édouard pour augmenter rapidement le recrutement de médecins et d’infirmières.

Sharon Cameron, cheffe du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Les progressistes-conservateurs promettent d'éliminer d'ici deux ans la liste d'attente en médecine familiale. Pour y arriver, le chef du parti, Dennis King, compte sur l'ouverture prochaine de 30 centres de médecine familiale dans la province.

Son parti compte aussi sur l'ouverture à venir de la Faculté de médecine de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Ses premiers étudiants sont attendus pour septembre 2025 et ses premiers diplômés pour 2030.

Dennis King, chef du Parti progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Le Parti vert remet en question le projet.

Nous aimons beaucoup former nos professionnels de la santé ici, mais le besoin d’une faculté de médecine n'a pas été correctement examiné , estime Lena Beth Barkhouse, médecin de famille et candidate verte dans la circonscription de Stratford-Keppoch.

Lena Beth Barkhouse, candidate du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard dans la circonscription de Stratford-Keppoch. Photo : Radio-Canada

Le NPD , pour sa part, milite depuis des années pour l'ouverture de cette faculté et pour une meilleure utilisation des fonds publics en santé.

Il faut faire en sorte que les fonds publics restent dans le système public, directement vers nos employés en première ligne, comme nos infirmières et nos médecins , souligne Michelle McNeill, cheffe du Nouveau Parti démocratique.

Michelle McNeill, cheffe du Nouveau Parti démocratique de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Les travailleurs se font entendre

Le Syndicat canadien de la fonction publique espère que les partis politiques n'oublieront pas les autres travailleurs de la santé.

Tous nos travailleurs ont tous travaillé durant la pandémie. Ils ne se sont pas fait reconnaître par le gouvernement. Tout le monde a travaillé. Ça n’a pas de bon sens que le gouvernement n'ait pas reconnu tous les employés de la santé , affirme Bobby Kennedy, technicien en stérilisation à l’Hôpital Queen Elizabeth.

Bobby Kennedy, technicien en stérilisation à l’Hôpital Queen Elizabeth et membre du SCFP. Photo : Radio-Canada

Plus d'un millier de travailleurs de la santé comme M. Kennedy espèrent se faire entendre par les partis politiques durant cette campagne électorale.

D’après un reportage de Julien Lecacheur