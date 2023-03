Le réchauffement climatique menace aussi les coraux d’eau froide du Canada

Partout dans le monde, les récifs coralliens sont en déclin à cause des émissions de CO 2 anthropiques. Les coraux d'eau froide, comme ceux que l’on retrouve au large de la Colombie-Britannique, attirent moins l’attention du public. Ils sont pourtant autant menacés par le réchauffement climatique que leurs congénères tropicaux.

Au large de l’île de Vancouver, des chaînes de montagnes sous-marines culminent dans les profondeurs de l’Océan pacifique. Ces vestiges de volcans abritent des écosystèmes d’une diversité phénoménale, témoigne Robert Rangeley, directeur scientifique de l’organisme de protection des océans, Oceana Canada.

Il y a d'énormes forêts, de différents types de coraux, comme les coraux arbres rouges ou bambou. Ils peuvent mesurer plusieurs mètres de haut. On y retrouve aussi des éponges de verre, de fausses étoiles de mer, des poulpes, des tonnes et des tonnes de poissons , décrit le chercheur, qui a participé à une expédition d’exploration de 13 de ces monts sous-marins en 2018.

Un véhicule téléguidé appelé Hercules est déployé depuis le Nautilus pour la première plongée de l'expédition. Photo : Northeast Pacific Seamount Expedition Partners

Ces organismes jouent pourtant un rôle essentiel dans les écosystèmes marins. Les coraux peuvent servir d’abris et de pouponnière à de nombreuses espèces de poissons. Ils créent tout un habitat, résume Gabriel Reygondeau, chercheur associé à l'Unité de recherche sur les changements des océans de l'Université de la Colombie-Britannique.

« Si eux ils tombent, tout l’écosystème qui vit dessus tombe. C’est comme si on retirait sa carapace à une tortue. C’est comme si on vous retirait votre maison. » — Une citation de Gabriel Reygondeau, chercheur associé à l'Unité de recherche sur les changements des océans de l'Université de la Colombie-Britannique

Cette pieuvre est l'une des centaines d'espèces que les chercheurs ont observées lors de leur expédition au large des côtes de la Colombie-Britannique. Photo : Ocean Exploration Trust, Northeast Pacific Seamount Expedition Partners

Or, les coraux d'eau froide sont particulièrement vulnérables aux changements de leurs conditions environnementales. Les organismes des profondeurs vivent dans des espaces stables, où l’obscurité est quasi totale et les variations de température diurnes/nocturnes absentes.

« Le moindre changement de température ou de pH peut avoir un impact sur la capacité de résilience. » — Une citation de Gabriel Reygondeau, chercheur associé, Unité de recherche sur les changements des océans de l'Université de la Colombie-Britannique

Tout le monde se dit, les coraux, c'est la grande barrière de corail. On a vraiment du mal à se dire qu'il y a plein d'autres espèces qui vivent en profondeur, qui sont de la même famille, et qui sont tout autant menacées , ajoute-t-il.

Des océans profonds en changement

Même s’ils sont enfouis à plus d’un kilomètre sous la surface de l’eau, l’accumulation des GES dans l’atmosphère a un impact sur ces organismes, car ils réchauffent les océans, les acidifient et diminuent la quantité d'oxygène qu'ils peuvent véhiculer.

L'océan de surface n’est en effet pas le seul à se réchauffer; la température de l’océan profond, qui se trouve à plus de 200 m au-dessous de la surface de l’eau, augmente aussi à cause du réchauffement climatique.

Dans le Pacifique Nord, les températures ont augmenté d’environ deux degrés Celsius à la surface, et d’environ un degré Celsius à 300 mètres de profondeur par rapport à la période 1981-2010, a révélé une étude publiée en 2021.

Le CO 2 est également capté de façon naturelle par les océans, où il se dissout dans l’eau pour former de l’acide carbonique. Lorsque les concentrations de CO 2 sont trop élevées, il diminue toutefois le pH de l’eau et augmente ainsi son acidité. Plus l’eau est chaude, plus ce cycle est accéléré, soutient Gabriel Reygondeau.

« Est-ce que vous avez déjà mis de l'acide sur du calcaire? Eh bien, ça fait une petite fumée blanche et ça fait pshhhht! » — Une citation de Gabriel Reygondeau, chercheur associé, Unité de recherche sur les changements des océans de l'Université de la Colombie-Britannique

L’acidification de l’océan altère le processus de calcification des coraux, qui construisent leur squelette sur du calcaire, explique Gabriel Reygondeau. Certaines de leurs fonctions vitales de croissance et de reproduction sont également touchées.

Un flétan et des sébastes aux yeux jaunes s'aventurent dans les coraux des monts sous-marins. Photo : Ocean Exploration Trust, Northeast Pacific Seamount Expedition Partners

Ce phénomène d’acidification est plus marqué dans les hautes latitudes que dans les tropiques, car les eaux froides sont moins saturées en carbonate de calcium que les eaux chaudes.

Selon une étude de 2020, le rythme de désoxygénation des océans est également sans précédent au niveau des monts sous-marins du nord du Pacifique. On était surpris de voir autant de changements au niveau de l'oxygène. On s'attendait à des changements plus proches de la surface, mais pas à 1500 m de profondeur , témoigne Tetjana Ross, chercheuse à Pêches et Océan Canada, qui a rédigé l'étude.

Les zones protégées peuvent aider, mais pas tout régler

Il est difficile pour les scientifiques de prédire comment les coraux vont réagir à ces conditions en changement. La migration vers des secteurs plus favorables, comme le font déjà des espèces de poissons, semble limitée.

« Ils n'ont pas beaucoup de stratégies pour s'échapper. Donc ils sont très très très en danger. » — Une citation de Gabriel Reygondeau, chercheur associé, Unité de recherche sur les changements des océans de l'Université de la Colombie-Britannique

Le mois dernier, Ottawa s’est engagé à créer une zone marine protégée au large de l'île de Vancouver pour aider à protéger ce qu'il a qualifié de plancher océanique aux caractéristiques extraordinaires .

La zone concernée couvre un territoire de plus de 133 000 kilomètres carrés dans l’océan Pacifique, à environ 150 kilomètres de la côte ouest de l’île de Vancouver. Photo : Pêches et Océans Canada

L’organisme Océana Canada militait depuis des années pour la création de cette zone protégée, aux côtés de nombreuses Premières Nations. Le secteur de plus de 133 000 kilomètres carrés abrite plus de 46 monts sous-marins, selon le gouvernement fédéral.

Cette mesure de protection permettra au moins de réduire la pression cumulative sur ces espèces, à cause de la pêche et des exploitations minières, explique Robert Rangeley.

Toutefois, il confirme que cela ne fera rien pour freiner l’acidification des océans ou son réchauffement. Seul limiter nos émissions de gaz à effet de serre peut aider, affirme-t-il.