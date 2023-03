Ma collègue Susan Delacourt du Toronto Star remarquait, avec justesse, la semaine dernière, que le mois de février avait souvent été une source de maux de tête pour Justin Trudeau. Théâtre de crises parfois inattendues, parfois auto-infligées, mais la plupart du temps, très mal géré.

En février 2017, moins d’un an et demi après son arrivée au pouvoir, le premier ministre se retrouvait en pleine tourmente pour ses vacances des fêtes en famille sur l’île privée de l’Aga Khan. Un an plus tard, c’est son voyage en Inde et les fameux costumes traditionnels qu’il y a portés qui faisaient la manchette.

Le premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire lors de leur visite en Inde en février 2018. Photo : Getty Images / Narinder Nanu

En 2019, c’est le fracassant départ de Jody Wilson-Raybould et l’affaire SNC-Lavalin qui a causé des soucis au premier ministre. Une crise que nous aurions pu mieux gérer dès le début , m’avait confié quelques mois plus tard un conseiller du gouvernement.

En 2020, c’est la réponse au blocage de la voie ferrée par des manifestants autochtones en appui à la nation Wet’suwet’en. Dans les jours qui ont suivi, il a été pris à partie pour sa lenteur à fermer les frontières afin de limiter la propagation du virus de la COVID-19.

L’an dernier, ce sont les manifestants qui ont bloqué la frontière et paralysé le centre-ville d’Ottawa qui sont venus ternir un autre février.

Un autre février, une autre crise

Cette année, le gouvernement libéral vient encore une fois de traverser un mois de février difficile, cette fois en raison des allégations d’ingérence étrangère lors des récentes élections fédérales. Une affaire qui colle à Justin Trudeau depuis plus de deux semaines, alimentée par des articles des collègues du Globe and Mail et du réseau de télévision Global, qui nourrissent le doute sur certaines affirmations du premier ministre. Que savait-il des risques d’ingérence? Quand a-t-il été alerté? A-t-on fait tout le nécessaire pour limiter l’influence d’acteurs chinois ou étrangers?

Justin Trudeau a beau vouloir se faire rassurant et affirmer que l’intégrité du système électoral canadien n’a jamais été compromise, l’absence de détails et, surtout, de réponses claires aux questions des journalistes et de l’opposition ne l’aide pas à calmer la donne.

On a attendu trop longtemps pour offrir une solution , me soulignait mardi le conseiller d’un ministre impliqué dans le dossier. On a perdu le contrôle du message.

Résultat, quand le premier ministre a offert son scénario de sortie de crise lundi, plusieurs se demandaient s’il n’était pas déjà trop tard.

Une solution qui alimente la grogne

Alors que des voix s’élèvent pour réclamer la tenue d’une enquête publique, Justin Trudeau propose plutôt de confier le mandat au comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Un groupe de députés et de sénateurs autorisés à réviser des documents très secrets, mais incapables de les commenter en public.

Il confie à un rapporteur spécial le mandat de déterminer s’il faut aller au-delà du travail du comité secret. Cet éminent Canadien pourra proposer la tenue d’une enquête publique, d’une commission, ou de tout autre forum qu’il jugera approprié. Le gouvernement promet de suivre ses recommandations.

Aux Communes, mardi, le chef de l'opposition officielle Pierre Poilievre a critiqué vertement la nomination, par Justin Trudeau, d'un rapporteur spécial pour enquêter sur la possible ingérence de la Chine dans le processus électoral au pays. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Un rapporteur , a lancé Pierre Poilievre sur le ton de la dérision. Est-ce que ça vient avec un costume? Une cape et une épée peut-être? Comme si la solution proposée ne faisait qu’alimenter les attaques. Mardi, c’est le ministre Dominic Leblanc qui a essuyé les salves de l’opposition. Mercredi, Pierre Poilievre a consacré la période de questions à souligner les apparentes contradictions entre les propos du premier ministre et les articles publiés dans les médias. La sortie de crise qu’espérait le gouvernement ne s’est clairement pas matérialisée.

La dernière chance pour Justin Trudeau réside peut-être dans celui ou celle qu’il choisira pour devenir le rapporteur. Si la personne est neutre, sans reproche et capable d’obtenir l’appui d’une majorité des partis d’opposition, il pourra peut-être calmer la donne.

Autrement, cette affaire d’ingérence étrangère pourrait bien devenir un autre exemple de l’incapacité du gouvernement Trudeau à régler les crises avant qu’elles ne prennent une proportion démesurée. Un autre difficile mois de février.