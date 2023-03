Dans ses nouvelles aventures, le redoutable tueur à gages interprété par Keanu Reeves devra à nouveau affronter des assassins dépêchés par la Grande Table, l’association qui supervise les plus importantes organisations criminelles du monde.

La collaboratrice au magazine Variety Courtney Howard a prédit sur sa page Twitter que John Wick : Chapter 4 offrira aux cinéphiles l’expérience la plus délirante en salle cette année , et a assuré que le film fournit une poussée d'adrénaline pure .

Variety a partagé une douzaine de publications Twitter supplémentaires dans son papier consacré aux critiques dithyrambiques qu’a reçues le film, qui prendra l'affiche le 24 mars au Québec.

La plupart des commentaires laissent entendre qu’il s’agirait du meilleur chapitre de la saga; des éloges considérables lorsqu’on prend en compte la réception critique très favorable dont ont joui les trois films précédents de la série.

Un des plus grands films d’action de tous les temps, qui surpasse ses trois prédécesseurs en termes de récit, de portée, d’enjeux et de séquences mémorables. Difficile de croire que tout cela soit contenu dans un seul film , s’est exclamé Erick Weber, un membre du Hollywood Critics Association.

John Wick 4 est le meilleur film que j'ai vu depuis des lustres! , affirme de son côté Vanessa Armstrong, du populaire site SlashFilm.

C'est comme une épopée grecque qui est, oui, remplie d'action (et d'armes) sans précédent. Mais ça parle aussi de relations et d'amour. Quelle histoire époustouflante et déchirante! J'ai hâte de le revoir! , a-t-elle ajouté.

La durée de ce film de près de trois heures ne semble d’ailleurs pas avoir posé de problème, bien au contraire, même. Aux dires d’Ian Sandwell, de Digital Spy, Oui, c’est long, mais les morceaux de bravoure outrageusement bons parviennent à compenser le tout .

John Wick : Chapter 4 est réalisé par l’ancien cascadeur Chad Stahelski, aux commandes depuis le premier chapitre, sorti en 2014. Il a fait la connaissance de Keanu Reeves il y a près de 25 ans lorsqu’il était sa doublure sur le plateau du premier film de la trilogie La Matrice.

La distribution, plus diversifiée que jamais, compte plusieurs nouveaux-venus comme le Hongkongais Donnie Yen, le Japonais Hiroyuki Sanada, le Suédois Bill Skarsgård, le Britannique Scott Adkins, le Chilien Marko Zaror et le Canadien Shamier Anderson.