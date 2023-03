La Gaspésie et les Îles bien représentées aux Jeux du Québec

Ces athlètes évoluent au sein de la délégation de l’Est-du-Québec, regroupant aussi le Bas-Saint-Laurent, qui compte 128 jeunes dans sa formation. Parmi eux, 33 proviennent de la Gaspésie et de l'archipel madelinot ainsi que de la Matanie et de la Matapédia.

Nombre d’athlètes par municipalité régionale de comté (MRC) de la région Nombre d’athlètes par municipalité régionale de comté (MRC) de la région MRC Nombre d'athlètes La Matanie 4 La Matapédia 6 Avignon 1 Bonaventure 5 La Côte-de-Gaspé 10 La Haute-Gaspésie 2 Le Rocher-Percé 2 Les Îles-de-la-Madeleine 3

Deux médaillés

Deux athlètes gaspésiens sont montés sur la troisième marche du podium lors du premier bloc de compétition, au cours de laquelle la délégation de l’Est-du-Québec a récolté six médailles.

Tout d’abord, la Matanaise Lily-Rose Fortin, âgée de 12 ans, a décroché la médaille de bronze en patinage artistique dans la catégorie juvénile.

Lily-Rose Fortin patine depuis l’âge de trois ans et a reçu deux fois le titre de championne provinciale. En 2021, elle a quitté Sainte-Anne-des-Monts pour s'installer à Matane afin de continuer à pratiquer son sport. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le patineur de vitesse Émile Fortin, originaire d’Amqui, s’est classé au 3e rang du 500 m pour lui aussi obtenir la médaille de bronze.

La Gaspésie se démarque

Sans nécessairement monter sur le podium, plusieurs athlètes gaspésiens se sont démarqués lors de leurs compétitions respectives.

Les patineuses artistiques gaspésiennes ont fait leur marque dans les classements des différentes catégories.

Dans la catégorie novice, qui comprend un total de 38 athlètes, Logane Boulay de Gaspé, qui était d’ailleurs la porte-drapeau de l’Est-du-Québec pour la cérémonie d’ouverture, et l'Annemontoise Emie Guilbeault ont respectivement terminé aux 5e et 6e rangs.

Logan Boulay de Gaspé, patineuse artistique et porte-drapeau de l’Est-du-Québec à la cérémonie d’ouverture des Jeux du Québec. (Photo d'archives) Photo : Jeux du Québec - région de l’Est-du-Québec

La Matanaise Alexanne Pelletier a pour sa part terminé 6e sur 45 patineuses dans la catégorie prénovice.

L’équipe de patinage artistique de l’Est-du-Québec a par ailleurs obtenu la bannière d’excellence en raison de ces classements.

L’haltérophile Alexandra Boulay, originaire de Gaspé, a terminé au 4e rang au total, ainsi qu’aux épreuves de l’arraché et de l’épaulé-jeté dans la catégorie des moins de 71 kg. Elle bat ainsi ses records personnels dans ces deux épreuves.

Alexandra Boulay a terminé au 4e rang lors de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada

Le taekwondoïste Antoine Nadeau de Caplan a terminé au 4e rang chez les moins de 47 kg. Il a également reçu les mentions Esprit sportif — bloc 1 et Athlète par excellence — bloc 1 .

Finalement, le boxeur de Gaspé, Marc-Antoine Bouchard, a accédé, jeudi, à la finale dans la catégorie juvénile masculin 50 kg. La dernière journée de compétition de boxe se déroule vendredi en fin d’après-midi.

Représentation madelinienne

Quatre athlètes madelinots ont été sélectionnés pour les Jeux.

C'est sous les couleurs de la région Côte-Nord que Gemma Richard des Îles-de-la-Madeleine a terminé 16e en patinage artistique. Elle s'entraîne aux Îles, mais sous la direction de son entraîneuse de Baie-Comeau.

Trois joueurs de hockey madelinots participaient aussi à cette 56e Finale des Jeux du Québec. Il s’agit des hockeyeurs, Vincent Aucoin, Louis-Charles Bourque et Jasmin Lapierre.

Vincent Aucoin , Louis-Charles Bourque et Jasmin Lapierre, les jeunes hockeyeurs des Îles-de-la-Madeleine qui participent aux Jeux du Québec. Photo : Radio-Canada / René Levesque

L’équipe de hockey masculine de l’Est-du-Québec s’est inclinée lors des deux matchs qu’elle a disputés, soit 8-1 contre la Capitale-Nationale et 5-0 contre Chaudière-Appalaches.

Malgré cette défaite, les trois jeunes attaquants madelinots ont aimé vivre l’expérience des Jeux du Québec.

J’étais vraiment heureux d’être sélectionné. Je suis content d’être ici et c’est super le fun. C’est bien organisé avec du bon personnel, on dort dans une école et la bouffe est vraiment bonne. C’est super bien et on est vraiment à l’aise ici , explique Vincent Aucoin, originaire de Cap-aux-Meules.

L’esprit de compétition est vraiment là et la chimie dans l’équipe est le fun et tout le monde l’apprécie. Et ce qui est le fun aussi, c’est que l’expérience qu’on apprend ici, comme nous débrouiller sans nos parents, ça va nous servir toute notre vie , poursuit Jasmin Lapierre, qui en est à sa première participation aux Jeux du Québec.

Quand j’ai su que j’étais sélectionné, c’était vraiment une bonne nouvelle et toute ma famille et mes amis étaient vraiment contents. […] Moi, je veux aller le plus loin possible au hockey , ajoute pour sa part Louis-Charles Bourque, âgé de 13 ans, originaire de L’Étang-du-Nord.

La délégation de l'Est du Québec ne compte que trois athlètes en provenance des Îles-de-la-Madeleine ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde La délégation de l'Est du Québec ne compte que trois athlètes en provenance des Îles-de-la-Madeleine. Contenu audio de 13 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 13 minutes

Le deuxième bloc de compétition a débuté mercredi à Rivière-du-Loup. Les disciplines de boxe olympique, de basketball en fauteuil roulant, de curling et de hockey masculin, de natation artistique, de ringuette, de ski de fond, de tennis de table ainsi que de judo y seront présentées.

La 56e Finale des Jeux du Québec se termine samedi, avec quelques compétitions en avant-midi et une cérémonie de clôture en fin d’après-midi.

Avec les informations de René Levesque.