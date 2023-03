La criminalité est en hausse par rapport à l’an dernier à Granby 

Le directeur du Service de police de Granby, Bruno Grondin, soutient cependant que la hausse importante de ces statistiques est en partie due à la pandémie et au déconfinement, et qu’il faudrait plutôt revenir à 2019 pour avoir un aperçu plus clair de la situation.

C'est certain qu'il faut mentionner qu'en 2021, nous étions toujours dans la pandémie. [...] Si on compare avec les statistiques avant la pandémie, [...] on voit une augmentation de 11 % de la criminalité, qui est la criminalité réelle , avance-t-il.

Quant aux fraudes, elles sont liées à des réseaux qui viennent d'un peu partout au Québec , précise-t-il. Des fraudes auprès des personnes âgées, c’est en augmentation autant au niveau des réseaux sociaux, autant des appels téléphoniques sont faits auprès des personnes âgées , soutient le directeur, en ajoutant que son service fait de la sensibilisation auprès des institutions financières et des résidences pour personnes âgées afin d'éviter de tels crimes.

« Il y a plusieurs personnes âgées qui ont perdu de bons montants d'argent lors de fraudes. » — Une citation de Bruno Grondin, directeur du Service de police de Granby

Les gens sont beaucoup plus à l'aise de dénoncer

Les crimes contre la personne rapportés à la police ont par ailleurs augmenté de 34 % par rapport à 2021, et les crimes à caractère sexuel, de 66 %.

Les gens sont beaucoup plus à l'aise de dénoncer et c'est pour ça qu'on a des équipes spécialisées d'enquêteurs ici à l'interne, mais également des ressources spécialisées, dont un travailleur social et également une ressource, le CAVAC [centre d'aide aux victimes d'actes criminels] [...] qui, dans le fond, aide les enquêteurs à donner le meilleur des services auprès des victimes , indique Bruno Grondin.

Les vols à l'étalage et les vols de véhicules sont aussi en hausse, ainsi que les appels d’aide pour la santé mentale. On parle ici de plus de 50 % des appels qui ont augmenté au niveau de la santé mentale, comparativement en 2019. On parle, en 2022, de plus de 1000 appels.

Bruno Grondin est toutefois catégorique : la Ville demeure très sécuritaire. Malgré l'augmentation de 25 % [de la criminalité] comparativement à 2021 ou l'augmentation de 11 % comparativement en 2019, c'est important de mentionner qu’on n'a pas eu de crimes gratuits en série contre des citoyens.