Les propriétaires de la pointe Langevin vont rencontrer Rio Tinto au sujet de l’érosion

Le dialogue avait été rompu entre les deux parties depuis plusieurs mois. Cette fois-ci, des intervenants externes, dont la Sécurité publique et la MRC de Maria-Chapdelaine prendront part aux négociations.

C’est la Ville de Dolbeau-Mistassini, en jouant le rôle de médiateur, qui a permis cette prochaine rencontre entre les deux parties. Dans l’objectif d’arriver à une conclusion plus positive que les précédentes, certains membres de la Ligue des propriétaires de Vauvert ont laissé leur place à d'autres représentants.

« C’est donner de l’information et faire un suivi sur de quoi qu’on avait perdu toute trace. On n’avait plus de données techniques et on ne savait plus où on s’en allait. Si je me mets à la place des propriétaires, je serais inquiet, je me poserais la question : "Est-ce que je suis rendu dans une zone dangereuse ?" Tout ça faisait que ça créait un petit peu d’anxiété. »