Crise à la SAAQ : le ministre de la Cybersécurité et du Numérique se dédouane

Le ministre québécois de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, est sorti de son silence mercredi face à la crise causée par la transition numérique à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Il a exonéré son ministère de toute responsabilité dans ce dossier.

La SAAQ a lancé le mois dernier une nouvelle plateforme informatique, SAAQclic. Les problèmes se multiplient depuis. D'interminables files d'attente se sont formées devant les points de services, les automobilistes ayant du mal avec le traitement de leurs dossiers.

Plusieurs clients se sont notamment plaints du Service d’authentification gouvernementale – déployé par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique – devenu nécessaire pour bénéficier du nouveau service en ligne de la SAAQ . En entrevue avec l’émission 24●60, M. Caire a toutefois balayé cette critique de façon catégorique.

« Je vais être très clair : le Service d’authentification gouvernementale n’est en rien responsable de ce qui se passe à la SAAQ. [...] Le ministère n’est pas impliqué dans SAAQclic. » — Une citation de Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

La situation est extrêmement pénible pour les Québécois. [...] De notre côté, on travaille sur les problèmes informatiques avec la SAAQ pour régler ça. [...] Mais voici une société d’État, qui normalement assume ses projets [sauf que] ça ne se passe pas très bien maintenant , a-t-il dit.

Il a également affirmé que sa principale préoccupation était d’assurer la sécurité des Québécois dans le monde virtuel, indiquant qu’il fallait trouver un juste milieu entre efficacité et protection des données numériques.

Il n’y a pas eu de faux comptes ou des vols d’identité ou de transactions frauduleuses. Ma principale préoccupation, c’est de m’assurer que vous ne vous faites pas voler votre identité ou qu’on ne crée pas un faux compte en votre nom. Ce n’est pas arrivé et c’est une bonne nouvelle , a dit M. Caire.

« L'heure des bilans va arriver »

Plus tôt dans la journée, le gouvernement de François Legault a promis de simplifier le processus d'authentification dans sept succursales de la SAAQ dès le 13 mars. Deux pièces d'identité seront nécessaires au lieu de quatre, soit la carte d'assurance maladie et le permis de conduire.

M. Caire a tenu à rappeler aussi que des services d’accompagnement téléphoniques ont été mis en place pour guider les utilisateurs qui ont du mal à créer un compte.

« On n’est absolument pas contents de ce qui se passe à la SAAQ, mais il faut faire la distinction entre un projet qui connaît des problèmes [...] et la possibilité que les services numériques vont nous offrir à terme. » — Une citation de Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Actuellement on va trouver des solutions, l’heure des bilans va arriver et après ça on fera l’autopsie de ce projet-là , a-t-il conclu.

Trois nouvelles mesures pour résorber la crise ont été annoncées plus tôt dans la journée par la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui a écourté de 48 heures sa mission en Europe pour rentrer au Québec et gérer la crise, mardi.

D'abord, le gouvernement Legault prolongera de 90 jours la période de validité des permis de conduire dont l'expiration est prévue du 9 mars au 1er juin 2023.

La période de validité des certificats d'immatriculation temporaires délivrés du 9 mars au 8 avril 2023 passera quant à elle de 10 à 60 jours.

Et dès jeudi, la validité des permis de conduire étrangers sera maintenue jusqu’au 29 août 2023, afin de donner un sursis à leurs titulaires pour présenter une demande de permis au Québec.

Ces mesures s'ajoutent à celles promises dimanche par le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ). Ainsi, selon l'affluence, les heures d'ouverture sont devancées le matin et prolongées en fin de journée, et des services seront offerts sur rendez-vous les fins de semaine.