Contrôle des insectes piqueurs : Shawinigan justifie sa décision d’aller de l’avant

On souhaitait limiter la hausse du compte de taxes. Michel Angers mentionne qu’une fois la question financière réglée, unanimement les conseillers sont revenus autour de la table du conseil en disant : "on a eu énormément de demandes et de pression de courriels de tous bords, de tous côtés pour qu’on puisse réinstaurer ce système cette année" .

Aux yeux du maire, les gens qui ont manifesté leur désaccord sont les mêmes qui étaient contre l’épandage de Bti au début du projet en 2015. Muni de résultats de sondage, le maire fait valoir que 87 % des répondants au sondage sont en faveur du contrôle des insectes piqueurs. [...] On a ajouté qu’il y avait 23 % qui étaient ni pour, ni contre, mais il n’y a que 13 % des Shawiniganais qui ont manifesté leur désaccord .

La Ville se fie aux directives du ministère de l’Environnement. Si on permet à l’ensemble des villes du Québec de procéder à cet épandage biologique, c’est parce qu’à quelque part, ça convient aux gens et au ministère. On ne dérogera pas aux règles du ministère.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Réduire la vitesse des automobilistes

La Ville compte consulter ses citoyens pour harmoniser les limites de vitesse sur l’ensemble de son territoire. Michel Angers ne craint pas trop de divisions à ce sujet.

« Quand on a instauré les 40 km/h dans plusieurs secteurs, c’était à la demande des citoyens. Malgré ça, on a un nombre croissant de demandes d’aide de Sûreté du Québec d'installer des bollards, des dos d’âne. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Une consultation citoyenne sera accompagnée d’une grande campagne de sensibilisation. Quand on roule à 30 km/h, le risque d’impact avec décès est à 10 %, alors qu’il est à 75 % à 50 km/h , explique Michel Angers. S’il y a quelqu’un qui fait une collision à 50 km/h [il a] trois chances sur quatre de ne pas s’en sortir.

Il ajoute que les parents qui habitent près des écoles l’interpellent régulièrement.

La vie suit son cours

Michel Angers ne souhaite pas commenter le retrait de la députée Marie-Louise Tardif du caucus de la CAQ. Mais, il dit avoir confiance que les dossiers concernant la Ville vont suivre leur cours.

On des discussions avec la députée, avec le ministre régional, ça fait quand même quelques années que je suis en politique, je connais pas mal de monde, je suis en lien avec plusieurs ministres qui sont directement en lien avec les différents dossiers de la Ville de Shawinigan. Il ajoute que chacun travaille à l’avancement des dossiers.

