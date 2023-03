Forex doit plus de 136 millions $ à ses créanciers

L’entreprise forestière s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers le 7 février dernier.

Selon la liste mise à jour le 1er mars, Forex et ses deux filiales, Forex Amos et Wawa OSB, doivent plus de 32 millions de dollars à des créanciers non garantis, lesquels pourraient ne revoir qu’une partie de leur argent au terme des procédures en cours.

Forex Amos doit la moitié de cette somme, soit un peu plus de 16 millions $. Parmi les plus importants créanciers non garantis qui ont des opérations dans la région, on retrouve les entreprises forestières Résolu, GreenFirst, Matériaux Blanchet, Eacom et Scierie Landrienne, envers qui les dettes totalisent plus de 12 M$.

Forex doit aussi plus de 800 000 $ au Syndicat des producteurs de bois de l’Abitibi-Témiscamingue, plus de 550 000 $ à Machinerie 2DB de Saint-Félix-de-Dalquier et plus de 420 000 $ à la Municipalité de Berry.

Berry récolte du bois sur ses lots intramunicipaux qu’elle revend à l’industrie forestière, tout comme la Municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire (91 700 $) et la MRC Abitibi (143 900 $).

Créanciers garantis et privilégiés

Forex doit aussi 104 millions de dollars à des créanciers garantis, dont 23 millions à Investissement Québec.

Les employés sont quant à eux des créanciers privilégiés envers qui l’entreprise détient une dette de 1,3 million $.

En vertu d’un jugement de la Cour supérieure, toutes les procédures à l’endroit de Forex sont suspendues jusqu’au 28 avril. L’entreprise est engagée depuis le 7 février dans un processus de vente et de sollicitation d’investissements.

Forex fait travailler plus de 350 personnes au Québec et en Ontario, dont 145 à Amos.