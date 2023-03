Des Premières Nations veulent passer des évaluations de Pêches et Océans Canada à la loupe

Des leaders de Premières Nations de la Colombie-Britannique ont demandé une enquête externe et indépendante sur le processus de révision scientifique de Pêches et Océans Canada (POC) et sur ses prises de décision, après que des scientifiques ont soulevé des failles au sein de l’un de ses récents rapports sur les fermes d’élevage de saumons.

Le First Nation Leadership Council, qui regroupe les représentants politiques de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, du Sommet des Premières Nations et de l’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, font appel à cette enquête pour restaurer la crédibilité du ministère responsable des pêcheries.

À la fin de janvier, POC a publié un rapport indiquant qu' aucune statistique significative ne prouve le lien entre les infestations de pou du saumon et les fermes d’élevage de saumon de l’Atlantique sur la côte ouest.

Le 31 octobre 2018, Howie Manchester, un biologiste de la vie marine du ministère fédéral des Pêches et des Océans, examine si les saumons d'élevage de la ferme Okisollo, près de Campbell River en Colombie-Britannique, sont en bonne santé. Les 19 enclos de saumon ont reçu l'ordre de fermer d'ici le 30 juin 2022. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Quelques jours plus tard, 16 professeurs et chercheurs d’universités canadiennes et américaines ont adressé une lettre à la ministre des Pêches et des Océans, Joyce Murray, en lui stipulant que ces résultats sont bien loin de satisfaire les standards de révision crédible et indépendante par des paires et des sciences publiables .

On a été stupéfaits [par cette lettre] et on a immédiatement demandé une intervention de la ministre , soutient Hugh Braker, membre du Sommet des Premières Nations.

L’infestation de pou de saumon est un sujet sensible pour la majorité des Premières Nations de la province, et le Sommet des Premières Nations souhaite que la ministre annule le renouvellement de tous les permis de fermes de salmoniculture pour protéger les saumons sauvages.

Le saumon est la ressource de base des Premières Nations de la Colombie-Britannique , témoigne Hugh Braker. Ils sont le pilier de la plupart des cultures des Premières Nations en Colombie-Britannique. Si on ne les a pas, on perd l’un de ses piliers. Ce n’est pas une option.

Des failles d’un bout à l’autre du rapport , dénoncent des scientifiques

John Reynolds, titulaire d’une chaire de recherche sur la conservation aquatique à l’Université de Simon Fraser, en Colombie-Britannique, et ancien président du Comité sur la situation des espèces en péril du Canada, fait partie des signataires de la lettre adressée à la ministre Murray.

Des failles ont été relevées d’un bout à l’autre du rapport de POC , affirme-t-il. Les conclusions du document contredisent les résultats que lui et ses collègues ont obtenus dans leur propre recherche.

La lettre adressée à la ministre cite plus de 30 études de la Colombie-Britannique et de l’Europe révisées par des pairs mettant de l'avant un lien significatif entre l’infestation de poux des saumons des fermes d’élevage et des saumons sauvages. Certaines de ces études étaient citées dans le rapport de POC , mais elles n’ont pas été intégrées dans ses conclusions.

Pour John Reynolds, ce rapport ne respecte pas non plus les standards de révisions indépendantes des études menées par des pairs. Photo : Pacific Salmon Foundation / Pacific Salmon Foundation

Selon la lettre, les contributeurs du rapport sont presque tous des employés de POC portés sur la salmoniculture, et dont le mandat est de soutenir le développement de la pisciculture .

Elle souligne également un conflit d’intérêts dans le processus de révision du rapport, effectué, selon les signataires, par un professeur donnant régulièrement des conseils aux industries de fermes de saumons en Colombie-Britannique.

POC n’a pas commenté la situation au moment de la publication de cet article.

Le 17 février dernier, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il n’allait pas renouveler les permis de 15 fermes d’élevage de saumon de l’Atlantique à filets ouverts autour des îles Discovery, en Colombie-Britannique, pour protéger les saumons sauvages de risques posés par ces exploitations.

