Au Yukon, des femmes marchent pour la conciliation travail-famille dans l’espace politique

Mercredi midi, un peu plus d’une vingtaine de femmes se sont donné rendez-vous dans le local de l’organisme Les EssentiElles, dont plusieurs avec leurs bébés dans les bras ou dans des poussettes, afin de prendre part à l’événement en soutien à Michelle Friesen.

À la fin de février, la conseillère a reçu un appel de la mairesse lui indiquant que des collègues et des membres du personnel municipal se sont plaints de la présence de son fils Theo lors des réunions du conseil.

Le fils de Michelle Friesen, Theo, est né en juillet 2022 et a depuis assisté à plusieurs réunions du conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Je travaille extrêmement fort comme conseillère et je n’ai jamais eu l’impression d’être distraite ou de ne pas pouvoir faire mon travail parce que mon fils était avec moi , avait-elle souligné lundi.

La situation surprend encore la directrice de l’organisme qui organise la marche, Laurence Rivard.

On ne peut pas tenir ça pour acquis et il faut insister encore que les femmes avec enfants ont le droit d’occuper des postes en politique active , lance-t-elle devant l’hôtel de ville où les manifestantes se sont rassemblées.

Elle explique qu’au départ, l’idée était simplement d’organiser un repas avec des mères et leurs enfants, mais qu’après avoir entendu le témoignage de Michelle Friesen, il était important d’organiser un mouvement en appui.

C’est une conseillère émue qui les a accueillies sur le parvis de l’hôtel de ville alors que les manifestantes revendiquaient l’importance de la conciliation travail-famille et de la place que les mères occupent dans l’espace politique.

Honnêtement, ces les derniers jours, je n’ai reçu que du soutien, de l’amour et des encouragements et cela représente beaucoup , souligne Michelle Friesen en ajoutant qu’elle allait continuer à raconter son histoire dans le but de faire bouger le statu quo.

Une rencontre pour trouver une solution

La mairesse de Whitehorse, Laura Cabot, affirme n’avoir jamais demandé à la conseillère de cesser d’emmener son fils, mais avoir plutôt insisté sur le fait qu’elle voulait trouver une solution qui fonctionne pour tous .

Trois femmes sont venues jouer du tambour lors de la manifestation organisée en appui à la conseillère Michelle Frieson, la première conseillère autochtone à siéger au conseil municipal depuis près de 30 ans. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Nous prenons d’importantes décisions pour les citoyens et ces derniers doivent pouvoir travailler dans un espace où ils peuvent participer pleinement afin que nous puissions tous, incluant la conseillère Friesen, être en mesure de récolter l’information, d’en débattre, d’avoir un dialogue et de pouvoir prendre des décisions , dit-elle.

Michelle Friesen confirme qu’une rencontre devrait se tenir dans les prochains jours afin de trouver une solution qui, elle espère, lui permettra de garder son fils auprès d’elle lors des réunions.

Avec des informations de Jackie Hong et Meribeth Deen