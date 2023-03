Budget provincial : un soupir de soulagement pour les municipalités rurales du Manitoba 

Au total, la province va verser près de 47 millions $ en 2023 pour des subventions de fonctionnement aux municipalités.

Rénovation d’aqueducs vieillissants ou remplacement de l’équipement des pompiers : dans la municipalité rurale de Norfolk-Treherne située à environ 100 km à l’ouest de Winnipeg, les projets sont nombreux.

L'annonce budgétaire provinciale donne déjà des idées aux autorités locales.

Beaucoup de nos taxes sont dépensées sur nos routes de gravier. On commençait à regarder lesquelles on pouvait réparer et lesquelles il fallait fermer , explique le préfet de Norfolk-Treherne Gilles Guertin.

Mais le préfet n’est pas dupe, même si le montant des subventions pour sa municipalité augmente de 67 %, il dit qu’une partie ne va servir qu’à rattraper l’inflation. Une autre partie des fonds va quand même être utilisée pour développer un plan stratégique sur cinq ans, espère le préfet pour l’avenir de sa municipalité.

Gilles Guertin ajoute que la hausse des subventions lui permet de ne pas augmenter les impôts fonciers à Norfolk-Treherne, une mesure jamais populaire , reconnaît-il.

Lobbying réussi

Le président de l’Association des municipalités du Manitoba (AMM). Kam Blight, salue le résultat du lobbying de l’organisme qui a notamment obtenu la fin du gel des subventions qui durait depuis 2016.

Il se réjouit également d’une augmentation de 17 % du financement des infrastructures municipales, pour un engagement total de 160,4 millions de dollars, afin de soutenir les projets d’eau et d’eaux usées, de gestion des déchets et de rénovation des routes notamment.

Dans le futur, l’ AMM veut redéfinir le modèle de distribution des subventions qui, selon le président, se fait proportionnellement à la population. Il estime que ce modèle n’est pas toujours approprié à la réalité des municipalités puisque certaines ont des territoires plus vastes.

Avec les informations de Catherine Moreau