Procès de Robert Steven Wright : la défense conteste les souvenirs d’un enquêteur

L’avocat de la défense de Robert Steven Wright, accusé du meurtre au deuxième degré de Renée Sweeney, a questionné un policier à la retraite sur la véracité de ses notes et sur sa récollection des faits pendant l’enquête lors des audiences qui ont eu lieu à Sudbury mercredi.

Rick Waugh, un policier à la retraite de Sudbury, a raconté au tribunal que le 11 février, il s’est rendu à Mildway, dans le comté de Bruce, pour fouiller l’appartement de John Fetterly.

M. Fetterly avait été arrêté puis accusé du meurtre de Renée Sweeney en janvier 1998, mais il a été libéré un jour plus tard, après qu'il a été établi que ses empreintes digitales ne correspondaient pas à celles relevées sur les lieux du crime.

Il a dit au tribunal qu'il se souvient s'être senti épuisé lorsqu'il est arrivé à son hôtel à Mildmay en terminant sa journée de travail.

Lors du contre-interrogatoire de la défense, M. Waugh a indiqué qu'il avait incorrectement attribué comme appartenant à John Fetterly une empreinte digitale trouvée au magasin de vidéos pour adultes dans lequel la victime a été assassinée.

Il affirme qu’il avait dû se convaincre que les empreintes correspondaient. La défense a suggéré que M. Waugh avait fait erreur à cause de la pression de ses pairs et a suggéré que celui-ci avait falsifié ses notes.

Mercredi matin, lors de la suite du contre-interrogatoire de M. Waugh, la défense a continué à l’interroger sur les notes qu'il a prises pendant l'enquête.

Il a été responsable de l'enquête médico-légale du meurtre de Renée Sweeney, mais la cour a appris mercredi qu’il a été retiré progressivement en février 1998.

L'avocat de la défense Michael Lacy a mis l'accent sur le temps qu’a pris l’enquêteur pour se rendre de Sudbury à Mildmay.

Les notes du policier indiquent que le voyage a duré sept heures et demie.

En se référant à une image de Google Maps, l’avocat de la défense a indiqué que le trajet ne dure environ que quatre heures et demie. Me Lacy a également demandé à M. Waugh si ses notes comprenaient l'itinéraire emprunté, le kilométrage ou le nombre de fois où il s'est arrêté en cours de route.

Me Lacy a demandé au policier retraité s’il acceptait que le trajet ait été beaucoup plus court que ce que vos souvenirs vous indiquent .

M. Waugh a indiqué qu'il ne pouvait pas expliquer l'écart de temps, affirmant que ma mémoire me dit que nous sommes allés directement là-bas .

Plus tard, il a déclaré à la cour qu'il se souvenait d'être retourné à son domicile de Sudbury pour prendre un sac de voyage.

Un autre policier a témoigné en après-midi

Le sergent Robert Weston, qui est l’enquêteur principal dans le dossier depuis octobre 2013, a lui aussi témoigné.

Le sergent Weston affirme qu'il se souvenait qu’il étudiait à l'université en 1998, lors du meurtre de Renée Sweeney. Il a indiqué au jury qu'il se souvenait d'être entré dans des épiceries où des affiches avaient été placardées par la police, appelant le public à participer à l'enquête.

Il a dit à la cour qu'il a été approché pour prendre en charge l'affaire et qu'il a travaillé sur le dossier sur le coin de son bureau tout en jonglant avec un certain nombre d'autres tâches.

Le procureur de la Couronne Robert Parsons a passé l'après-midi à guider M. Weston à travers ses souvenirs des événements qui ont mené à l'arrestation de M. Wright le 11 décembre 2018.

Le procureur a révisé une série de 12 communiqués de presse publiés par la police depuis le jour du meurtre.

M. Weston a également expliqué au tribunal ce qui a conduit la police à utiliser la technologie d'analyse ADN Snapshot dans le dossier et comment celle-ci a été utilisée pour arrêter l’accusé.

Cette technologie utilise le phénotypage, qui est le processus de prédiction de l'apparence physique et des liens familiaux à partir d'échantillons d'ADN non identifiés.

Avant de lever la séance, le juge Robert Gordon a demandé au jury de considérer les informations détaillées par la Couronne et le témoignage de M. Weston comme un récit permettant de mieux comprendre les événements qui se sont déroulés, et non comme une preuve de l'innocence ou de la culpabilité de l’accusé.

Avec les informations de Sam Juric de CBC