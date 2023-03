Zec Martin-Valin : Laforest demande un moratoire sur les frais imposés aux motoneigistes

Andrée Laforest souhaite que les membres de l’organisme se rencontrent rapidement pour discuter de la situation. Elle souligne que le tourisme est un enjeu régional qui doit se faire en collaboration entre les différents acteurs.

Rappelons que la zec située au nord du Saguenay impose un droit de circulation à son entrée, depuis le début de l’hiver. Cette situation ne semblait pas incommoder les motoneigistes outre mesure puisque ceux-ci accèdent au territoire par les sentiers fédérés au lieu du poste d’accueil. Toutefois, il a été constaté par des utilisateurs que des contraventions ont été données aux motoneigistes n’ayant pas payé les droits de passage. Il s’agirait d’amendes de 400 $.

« Je ne peux pas cacher qu’au bureau, j’ai énormément de courriels et de plaintes concernant cette situation. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Mme Laforest affirme qu’elle s’est entretenue avec les gens de la zec et qu’elle leur a demandé s’il était possible d'avoir un moratoire ou une meilleure réflexion sur l’enjeu.

Est-ce qu’on peut agir rapidement pour corriger la situation parce qu’il faut comprendre que les gens sont insatisfaits et ce sont des montants qui sont imprévus. Je crois que cela c'est fait très rapidement. Est-ce qu’on aurait pu le faire mieux? Moi, je suis sûr que oui, évidemment , indique Andrée Laforest.

Le ministre Charette contre la tarification

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, était également au courant de la problématique et des discussions avec la zec ont eu cours, mais sans résultat.

Dès décembre, j’ai demandé à mon ministère de travailler avec la Zec afin de trouver des voies de passage, mais la zec a choisi de maintenir la tarification de 13,50 $ pour le droit de circulation tout en consentant à certains compromis. Bien qu’elle soit dans son droit de le faire, nous ne pensons pas que ce soit la meilleure des options , informe-t-il dans une déclaration transmise à Radio-Canada.

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Des pourparlers auront aussi eu lieu à un niveau supérieur.

Nous travaillerons avec les deux fédérations (ZEC et motoneiges) afin d’éviter que cette situation ne se reproduise , conclut-il.

Des impacts touristiques

Par ailleurs, la ministre Laforest déplore également le fait que la zec , dans sa décision d’imposer des frais aux motoneigistes, ne semble pas avoir pris en considération les efforts consentis dans les dernières années pour l'industrie touristique.

L’année passée, on a annoncé la Passerelle à Péribonka pour relier le Lac-Saint-Jean au Saguenay pour les motoneigistes. On veut que la région soit ensemble et se tienne ensemble pour les touristes et là, on arrive avec une nouvelle réglementation sur les monts Valin , ajoute-t-elle.

L'Auberge du km 31 est située dans le secteur des monts Valin. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Elle soutient que la décision prise par la zec s’est prise trop rapidement. Le financement serait peut-être un enjeu qui aurait pesé dans la balance dans la nouvelle réglementation.

Par contre, la Zec Martin-Valin, c’est une excellente Zec et si c’est une question de financement, parce que je sais qu’ils veulent garder six employés à l’année, parce que ça protège aussi les propriétaires de chalets. Je leur demande d’avoir une réflexion très urgente puis on va se rencontrer par la suite. Si c’est une question de financement, est-ce qu’on peut travailler avec la MRC… , indique-t-elle.

Andrée Laforest termine en rappelant à tous les intervenants qu’une région on l’a développe ensemble .

Avec les informations de Mélanie Patry