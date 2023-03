La crise de la santé à Red Deer s’aggrave dénoncent des médecins

De plus en plus de patients du centre de l’Alberta doivent attendre ou encore être transférés à des centaines de kilomètres afin de recevoir des traitements urgents.

Entre août 2021 et septembre 2022, 233 patients originaires de Red Deer ont été transférés à d’autres petits hôpitaux du centre de l’Alberta en raison d’un manque de lits. Ces données proviennent d’une demande d’accès à l’information lancée par un groupe de médecins du centre de l’Alberta. Radio-Canada a pu consulter une copie de ces documents.

On manque de médecins, d’infirmières, d'inhalothérapeutes, de tout le personnel nécessaire pour s’occuper d’un patient , déplore le chirurgien orthopédique Keith Wostenholme, membre de la Society for Hospital Expansion of Central Alberta (SHECA).

Le centre de l’Alberta est confronté depuis des décennies à un déficit d’infrastructures médicales. L’hôpital régional de Red Deer est le point de chute de l’ensemble de la région, qui compte un demi-million d’habitants. L’hôpital a une capacité de 375 patients, un nombre qui n’a pas changé en près de 35 ans.

Les professionnels de la santé sonnent aussi l’alarme depuis longtemps en raison du manque de salles d’opération. L’hôpital n’en compte que neuf. Au départ, le problème était le manque de blocs opératoires, mais à force de devoir travailler de soir et de fin de semaine pour répondre aux urgences, plusieurs professionnels de la santé ont choisi de quitter la région , explique Keith Wostenholme.

Les documents que lui et d’autres médecins de Red Deer ont obtenus montrent que des interruptions de services, pendant lesquelles certains soins ne peuvent pas être fournis, surviennent presque quotidiennement. Les patients qui ont besoin d’un cardiologue ou d’un gastroentérologue peuvent alors être forcés d’attendre pendant plusieurs heures ou doivent être envoyés à Calgary ou à Edmonton.

Dr Kym Jim dit que l'hôpital de Red Deer a besoin d'un plan de transition immédiatement pour préparer l'agrandissement de l'établissement. Photo : Radio-Canada / Jennifer Lee

De plus, l’hôpital de Red Deer n'est pas équipé pour procéder à certaines opérations comme des angioplasties, ce qui augmente le risque de séquelles pour les patients.

Les médecins dénoncent aussi ce qu’ils considèrent comme un déséquilibre entre les primes qui leur sont versées et celles que reçoivent leurs collègues de Calgary et d'Edmonton pour du temps sur appel et des heures supplémentaires.

Selon les documents obtenus grâce à la loi sur l’accès à l’information, les médecins du centre de l’Alberta ne reçoivent que 0,22 % du total des primes versées dans la province, alors qu'ils desservent environ 11 % de la population albertaine.

Le nouvel hôpital n’est pas pour demain

En février 2022, le gouvernement conservateur avait promis 1,8 milliard de dollars pour l’agrandissement de l’hôpital d’ici 2030. Le dernier budget provincial prévoit dépenser 321 millions de dollars sur ce projet au cours des trois prochaines années.

Il faut cependant un plan de transition maintenant, selon le docteur Kym Jim, lui aussi membre de SHECA. La santé des résidents de la région est en jeu. Le fonctionnement de l’hôpital est en jeu. Il faut un plan de transition qui s’attaque à la pénurie de personnel.

Le centre hospitalier régional de Red Deer dessert près d'un demi-million de personnes. Il fonctionne régulièrement à plus de 100 % de sa capacité. Photo : Radio-Canada / Heather Marcoux

Il dit avoir soulevé cette question à plusieurs reprises lors de rencontres avec Services de santé Alberta sans recevoir de réponse.

Cette situation ne me réjouit pas, répond le député conservateur de Red Deer-South, Jason Stephan. Comme toujours, il y a de la place pour de l’amélioration. On doit toujours essayer de faire mieux quand on est au gouvernement, mais je n’aime pas voir de l’injustice.

Des patients dans l’attente

Ça fait mal, des tas de gens ont besoin d’aide , raconte Milt Williams. L’enseignant à la retraite qui habite à Red Deer depuis 43 ans en sait quelque chose. Après plus d’un an passé sur une liste d'attente, il a décidé de débourser des milliers de dollars pour un remplacement du genou dans une clinique privée de Montréal.

Milt Williams ne croyait jamais qu’il aurait à se rendre dans une autre province pour recevoir des soins. Il reste beaucoup de travail à faire. Je suis heureux d’avoir pris la décision de me faire soigner ailleurs parce que j’aurais pu être sur une liste d’attente pendant longtemps.

Dans une réponse par courriel, Service de santé Alberta assure prendre la question très au sérieux. L’agence qui gère les hôpitaux de la province travaille à recruter du personnel supplémentaire. AHS a, par exemple, ouvert 16 postes pour des aides-médecins et des infirmières praticiennes. Un cardiologue a été recruté en novembre et deux autres médecins spécialistes de la médecine interne commenceront à travailler à Red Deer cet été.

Avec les informations d’Evelyne Asselin