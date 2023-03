Ils décrochent un prix international avec leur recette aux grillons!

David Fortier et Antoine Jalbert ont créé un projet de fabrication de boules d'énergie aux grillons, grâce auquel ils repartent de l'Europe avec le premier prix du Challenge francophone.

Le plan d'affaires de 25 pages de Pure Nourriture a permis aux représentants du Québec de se hisser parmi les trois finalistes du concours. Puis, ils ont participé à l'étape de la présentation orale, mercredi après-midi.

On a fait une présentation de 10 minutes devant un public de 70 personnes. C'était quand même stressant, mais on a réussi à garder notre calme et c'était le fun , raconte David Fortier.

Les deux finissants voient grand : ils espèrent poursuivre le déploiement de leur projet de nourriture à la farine de grillons. Leur premier élevage arrive d'ailleurs à maturité.

Au printemps, on aura nos quantités, voir si le public pourra y avoir accès. Alors, quand l'élevage sera débuté à plus grande échelle d'ici quelques années, vous allez pouvoir les retrouver dans une épicerie près de chez vous! , ajoute Antoine Jalbert en riant.

La conseillère à la vie étudiante en entrepreneuriat au Cégep, Karine Aubin, est fière de ses protégés.

Déjà, qu'ils aient été sélectionnés au Québec, j'étais déjà contente. Mais là, de l'emporter ici prouve que nos jeunes de la région, du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, quand ils ont des idées, ils sont capables d'aller très loin , souligne-t-elle.

Le projet Pure Nourriture avait été choisi, l'automne dernier, pour représenter le Québec au Challenge francophone de Limoges parmi 50 propositions de partout dans la province.