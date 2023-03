Bientôt un fonds supplémentaire pour des refuges aux victimes de violence conjugale

Le gouvernement de la Saskatchewan va créer un fonds supplémentaire pour la création de refuges de transition destinés aux victimes de violence conjugale, annonce la ministre de la Justice et procureure générale, Bronwyn Eyre, lors des travaux à l'Assemblée législative, mercredi.

Les refuges de de transition ou de deuxième étape sont des appartements sécurisés et subventionnés où les femmes et les enfants peuvent généralement séjourner de six mois à deux ans, explique Bronwyn Eyre.

Cependant, Mme Bronwyn Eyre n'a pas précisé le montant qui y sera investi. Elle affirme néanmoins que ces fonds seront inclus dans le prochain budget qui sera présenté à l'Assemblée le 22 mars prochain.

Le gouvernement précise que ces fonds serviront aussi à des installations qui offrent du logement sécuritaire aux femmes, tout en leur permettant de recevoir du soutien leur permettant de devenir autonomes.

La deuxième phase, la deuxième étape, est aussi un pas nécessaire pour les femmes qui ont besoin de stabilité et de transition , souligne Bronwyn Eyre.

Selon la ministre, investir davantage permettrait de construire des services stables dans la province. .

La Saskatchewan affirme aussi avoir investi 25 millions de dollars pour accompagner des organismes de prévention et d’intervention dans la lutte contre les violences conjugales.

La porte-parole en matière de justice du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Nicole Sarauer, salue cette décision, même si, selon elle, elle arrive tardivement.

Nous voulons un financement durable, sur plusieurs années, et nous voulons nous assurer que ceux qui offrent les services soient directement consultés pour gérer les fonds. Nous ne pensons pas que le gouvernement devrait décider, et nous voulons une vraie consultation avec les acteurs , affirme Nicole Sarauer.

Cette session printanière ouverte lundi prendra fin le 18 mai prochain.

Avec les informations de Camille Cusset et Perrine Pinel